Cubanos reclaman en Miami fin de restricciones migratorias que impiden reunirse con sus familias

Decenas de familias cubanas se concentraron este domingo en el restaurante Versailles, en Miami, para exigir al presidente Donald Trump que ponga fin al Travel Ban que mantiene paralizada la gran mayoría de los procesos de reunificación familiar.
La protesta estuvo marcada por mensajes de denuncia contra una medida que, según los manifestantes, resulta “inhumana” porque impide el reencuentro de niños, abuelos y padres con sus familiares en Estados Unidos, pese a que se trata de procesos legales tramitados durante años bajo estrictos requisitos migratorios.
La locutora Indira Solís explicó en Facebook que los peticionarios reclamaron ante los medios de prensa del sur de la Florida que se excluyan las categorías de reunificación familiar del veto migratorio.
“Son miles los afectados en procesos que implican años y hasta décadas de espera, revisados por USCIS y el NVC con estricta documentación y entrevistas consulares previas a la decisión final”, señaló.
El Travel Ban, aplicado en junio tras la negativa del régimen cubano a recibir a sus ciudadanos con órdenes de deportación, solo contempla excepciones para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como esposos, padres e hijos menores.
En consecuencia, quedan fuera miles de beneficiarios de visas de reunificación que ya habían iniciado su trámite.
Lo más leído hoy:
El reconocido abogado de inmigración Willy Allen advirtió que la medida deja atrapados a miles de solicitantes que cumplieron todos los pasos legales exigidos por el sistema estadounidense.
Según explicó a CiberCuba, el veto es “un castigo político que nada tiene que ver con la seguridad nacional ni con el cumplimiento de la ley migratoria”.
Las nuevas prohibiciones de viaje representan una barrera adicional en un programa ya caracterizado por largas esperas y rigurosas investigaciones.
Los peticionarios deben contar con un patrocinador económico validado y cumplir con entrevistas diplomáticas antes de la aprobación, lo que refuerza el carácter controlado de estos procesos.
Los manifestantes en Miami insistieron en que el clamor por la reunificación familiar seguirá creciendo mientras la administración Trump mantenga el veto.
“Esto no se trata de política, sino de familias separadas que solo piden estar juntas”, expresó una de las asistentes.
Preguntas Frecuentes sobre las Restricciones Migratorias y la Reunificación Familiar de Cubanos en EE.UU.
¿Qué es el Travel Ban y cómo afecta a las familias cubanas?
El Travel Ban es una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que impone restricciones de viaje a ciudadanos de varios países, incluido Cuba. Para las familias cubanas, esto significa que muchos procesos de reunificación familiar están paralizados, afectando a aquellos que esperaban reunirse con sus seres queridos en EE.UU. Las restricciones aplican especialmente a los residentes permanentes y sus familiares, a excepción de cónyuges, padres e hijos menores de ciudadanos estadounidenses.
¿Qué categorías de visas están suspendidas bajo el Travel Ban para los cubanos?
Las categorías de visas suspendidas incluyen B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudiantes), M (estudios técnicos) y J (intercambio cultural). Además, se han detenido los procesos de reunificación familiar en ciertas categorías familiares no inmediatas, como hijos mayores de 21 años, hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses, lo que ha dejado a miles de personas en un limbo migratorio.
¿Por qué el Travel Ban fue implementado específicamente para Cuba?
El Travel Ban para Cuba se justificó por razones de seguridad nacional y la falta de cooperación del gobierno cubano en materia consular y de deportaciones. Cuba fue calificada como un "Estado patrocinador del terrorismo" y se mencionaron elevadas tasas de permanencia ilegal de cubanos en EE.UU. Esto ha sido criticado como un castigo político que afecta a miles de familias que siguen esperando la posibilidad de reunificación.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas afectadas por el Travel Ban?
Las familias cubanas afectadas por el Travel Ban pueden considerar buscar asesoramiento legal para entender sus opciones y derechos. Es importante verificar la validez de las visas actuales y mantener un estatus legal en EE.UU. A largo plazo, obtener la ciudadanía estadounidense podría permitirles reclamar a sus familiares bajo las excepciones del veto. Además, mantenerse informados sobre cambios en políticas migratorias es crucial.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en Miami ante las restricciones migratorias?
La comunidad cubana en Miami ha organizado protestas pacíficas para exigir el fin de las restricciones migratorias impuestas por el Travel Ban. Estas manifestaciones buscan visibilizar el impacto humano de la política, que ha separado a miles de familias. La frustración y el clamor por la reunificación familiar son evidentes, reflejando un deseo colectivo de encontrar soluciones a través de vías institucionales y legales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.