Una trabajadora del aeropuerto de Miami rescata a un niño de una extraña agresión

En un episodio alarmante que mantuvo en vilo a varios testigos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), una mujer identificada como Alvina Omisiri Agba, ciudadana británica de 23 años, fue arrestada tras arrebatar a un niño de cuatro años de los brazos de su madre y negarse a devolvérselo.

El incidente ocurrió en la madrugada del martes, en una de las terminales del aeropuerto, y fue frenado gracias a la rápida intervención de una empleada del lugar y a varios pasajeros.

El momento del ataque

Según detalló la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) -citado por la prensa local- el hecho tuvo lugar alrededor de las 4:30 a.m. en el área del Punto de Control de Seguridad 5.

La madre del niño, Nadine Joseph, se encontraba en la fila cuando su hijo comenzó a llorar y a mostrar signos de angustia.

Fue entonces cuando Agba se ofreció a ayudarla a calmar al menor.

La madre accedió momentáneamente a que la mujer sostuviera a su hijo, pero inmediatamente después, Agba se salió de la fila y se alejó de la madre.

Joseph, al notar la actitud sospechosa, la persiguió rápidamente y le exigió que le devolviera a su hijo. La respuesta de Agba fue desconcertante: “No, este es mi hijo”, habría dicho la mujer, según reportan medios locales como el Miami Herald.

Forcejeo y angustia: “Lo envolvió con sus piernas y brazos”

Lo que siguió fue un momento de tensión extrema.

De acuerdo con el informe policial, citado por Local 10, Agba “envolvió sus brazos y piernas alrededor del niño, evitando que se moviera”, y llegó incluso a “empujar a la madre” cuando esta intentó recuperar a su hijo.

Testigos describieron escenas de gritos y confusión.

Según la supervisora de GlobalX Air, Dayanis Ojeda, citada por Local 10, “una de las pasajeras tenía un niño en sus manos... otro pasajero tomó al bebé de las manos de la madre y quiso quitarle el bebé, golpeando al bebé contra el suelo un par de veces”.

No obstante, el informe policial no confirma que el niño haya sido arrojado al suelo, aunque sí detalla que fue sujetado con fuerza.

La heroína del momento: Naylet Montano

La situación pudo haber terminado en tragedia de no ser por la intervención de Naylet Montano, trabajadora del aeropuerto, quien presenció la escena y actuó con decisión. “Había una señora en el piso agarrando fuertemente al niño, en ese momento yo vi al niño como que estaba en peligro, agarré al niño y me mandé a correr con él”, relató Montano a Univisión.

La trabajadora lo llevó tras el mostrador de la aerolínea GlobalX Air para protegerlo, pero Agba no se detuvo.

“La señora que estaba en el piso vino hacia mí a tratar de quitarme el niño, como no la dejaba, me mandé a correr dentro del counter y me agaché a protegerlo”, añadió Montano.

Montano no estuvo sola en su intento de proteger al niño.

Tres hombres intervinieron físicamente para crear una barrera entre ella y la atacante. “Agba caminó debajo del mostrador, gritándole a Montano que ‘le devolviera a su hijo’, pero tres hombres se interpusieron entre Montano y Agba”.

Arresto, justificaciones y cargos Poco después, y tras recibir el aviso al 911, agentes del MDSO lograron detener a Agba. En sus primeras declaraciones a las autoridades, la mujer ofreció explicaciones contradictorias. Según el informe citado por el Miami Herald, Agba afirmó que recordaba haber visto “una pared pintada con un arcoíris” en la terminal y pensó que “sería una buena idea llevarlo hasta allí para que se calmara”. No obstante, más adelante cambió su versión: “solo lo hice porque Dios me lo dijo”.

Agba fue arrestada bajo los cargos de agresión y “interferencia con la custodia”, delito que en Florida se castiga por haber privado a un padre o tutor legal del acceso a su hijo. Hasta la tarde del martes, se encontraba detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), con una fianza total de $3,500.

Hasta el momento no se ha reportado si Alvina Omisiri Agba cuenta con representación legal.

Tampoco han trascendido detalles sobre posibles evaluaciones de salud mental ni sobre los motivos que la llevaron a cometer este acto inusual, más allá de su referencia a la intervención divina.

