Florida se convertiría en el primer estado en eliminar todos los mandatos de vacunas

Florida planea convertirse en el primer estado de Estados Unidos en eliminar por completo los mandatos de vacunación, una política de décadas que ha sido pilar de la salud pública y que ha contribuido a mantener a salvo a escolares y adultos de enfermedades contagiosas.

La información fue difundida por la agencia Associated Press (AP), que reportó las declaraciones del cirujano general del estado, Joseph A. Ladapo, este miércoles en Valrico.

El funcionario calificó los actuales requisitos de vacunación en escuelas y otros espacios como “inmorales” y una intromisión en los derechos de los ciudadanos.

“La gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas. Ellos no tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Hay que quitárselo”, afirmó.

La propuesta representa un quiebre significativo con décadas de consenso científico que señalan a las vacunas como el método más seguro y eficaz para frenar la propagación de enfermedades transmisibles, especialmente en las escuelas.

El anuncio se produce en un contexto de reestructuración y recortes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo la gestión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su activismo contra la vacunación.

Organizaciones médicas en Florida rechazaron de inmediato la medida, indicó la agencia de prensa citada.

La doctora Rana Alissa, presidenta del capítulo local de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que retirar los requisitos pone en riesgo a estudiantes y al personal escolar.

“Cuando todos en una escuela están vacunados es más difícil que las enfermedades se propaguen y más fácil que los niños aprendan y disfruten. Cuando se enferman y faltan, también los cuidadores pierden trabajo, lo que afecta a las familias y a la economía local”, señaló.

En el plano político, la representante estatal demócrata Anna Eskamani, candidata a la alcaldía de Orlando, criticó duramente el anuncio.

“Eliminar los mandatos de vacunas es una medida imprudente y peligrosa que puede causar brotes de enfermedades prevenibles. Es un desastre de salud pública en ciernes para Florida”, escribió en la red social X.

Fuera del estado, los gobernadores demócratas de Washington, Oregón y California anunciaron la creación de una alianza para coordinar políticas de salud y proteger los programas de inmunización frente a lo que califican como la politización de la salud pública por parte de la administración de Trump y sus aliados estatales.

El valor de la vacunación ha sido reiterado a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en los últimos 50 años las vacunas han salvado al menos 154 millones de vidas en el mundo, en su mayoría niños pequeños.

“Las vacunas están entre los inventos más poderosos de la historia, han convertido en prevenibles enfermedades antes temidas”, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En Florida, la legislación vigente exige vacunas contra sarampión, varicela, hepatitis B, difteria-tétanos-pertussis, polio y otras enfermedades para niños en guarderías y escuelas públicas.

Ladapo aseguró que el Departamento de Salud estatal puede derogar algunos de esos requisitos de forma directa, pero que otros necesitarán aprobación legislativa.

Aunque no especificó cuáles, reiteró varias veces que el objetivo es acabar con “todos, absolutamente todos”.

El gobernador Ron DeSantis, uno de los impulsores de la medida, dijo que su estado ha liderado la resistencia a los mandatos sanitarios durante la pandemia de COVID-19 y que quiere mantener ese rumbo.

Además, anunció la creación de una comisión estatal llamada “Make America Healthy Again”, inspirada en iniciativas federales impulsadas por Kennedy Jr., para promover el consentimiento informado en temas médicos, fortalecer el rol de los padres en la salud de sus hijos y cuestionar lo que considera “ortodoxia médica no respaldada por los datos”.

La comisión estará dirigida por el vicegobernador Jay Collins y la primera dama estatal Casey DeSantis, y servirá de base para un paquete legislativo de “libertad médica” que será presentado en la próxima sesión.

Entre sus propuestas, se incluirá la eliminación de los mandatos de vacunas establecidos por ley estatal y la formalización de medidas adoptadas durante la pandemia.

De concretarse, Florida no solo rompería con una tradición de salud pública que ha garantizado generaciones más protegidas contra enfermedades contagiosas, sino que abriría un precedente nacional con consecuencias aún impredecibles.

La decisión de Florida de eliminar los mandatos de vacunación se produce en un escenario de creciente preocupación por la salud pública en Estados Unidos.

Hace apenas unos meses, se reportó un alarmante incremento de casos de sarampión en todo el país, lo que encendió las alertas entre especialistas sobre la caída de las coberturas de inmunización.

En Florida, las autoridades ya habían emitido advertencias específicas tras detectarse brotes en escuelas vinculados a menores no vacunados, un fenómeno que se repitió recientemente con un caso confirmado en una secundaria de Miami.

Estos episodios refuerzan los temores de pediatras y expertos que advierten sobre el riesgo de retroceder décadas en materia de prevención.

A nivel nacional, la situación se ha visto agravada por el caos generado en el acceso a nuevas dosis de vacunas, con estados reportando retrasos, escasez y restricciones.

En este contexto, las medidas de Florida no solo suponen un desafío interno, sino que podrían convertirse en un precedente con consecuencias para todo el país.

