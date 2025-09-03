Rastra con carga de hormigón queda incrustada en un puente en Holguín

Vídeos relacionados:

Un accidente inusual ocurrió este martes en la Circunvalación de Holguín, cuando una rastra que transportaba una losa de hormigón de gran tamaño quedó atascada en el paso elevado tras impactar contra la pared del puente.

De acuerdo con el reporte compartido por Pedro Domínguez en Facebook, la carga excedía la altura permitida y terminó incrustada en la estructura vial, generando la paralización momentánea del tránsito en la zona.

Hasta el momento no se han reportado lesionados, aunque el siniestro provocó daños materiales tanto en la rastra como en el puente, además de retrasos en la circulación.

Incidente en La Habana

Un accidente inusual estremeció este martes al municipio de Regla, en La Habana, cuando un camión cargado con ataúdes perdió el control y se empotró contra una vivienda en la calle Alburquerque #224, entre Martí y Maceo, justo detrás de la funeraria local.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron los daños ocasionados en la fachada de la casa, donde parte del muro y el acceso principal quedaron destruidos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas, aunque los vecinos de la zona relataron momentos de gran tensión al ver el vehículo cargado con féretros incrustado en la vivienda.

