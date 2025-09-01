Camión cargado de ataúdes se empotra contra una casa en Regla, La Habana

Vídeos relacionados:

Un accidente inusual estremeció este martes al municipio de Regla, en La Habana, cuando un camión cargado con ataúdes perdió el control y se empotró contra una vivienda en la calle Alburquerque #224, entre Martí y Maceo, justo detrás de la funeraria local.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron los daños ocasionados en la fachada de la casa, donde parte del muro y el acceso principal quedaron destruidos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas, aunque los vecinos de la zona relataron momentos de gran tensión al ver el vehículo cargado con féretros incrustado en la vivienda.

Captura de pantalla Facebook / Alexander Rios Cruz

El siniestro se produce en un contexto de creciente indignación popular por el colapso de los servicios funerarios en Cuba, marcados por la escasez de ataúdes, la falta de transporte y el deterioro de capillas y cementerios.

Apenas días atrás, medios estatales reconocieron la precariedad del sistema, describiendo los velorios como una “carrera de obstáculos” en la que las familias deben improvisar traslados y lidiar con la ausencia de condiciones mínimas de dignidad.

En provincias como Guantánamo, Pinar del Río o Granma se han denunciado casos de féretros trasladados a pie, en carretillas o en vehículos improvisados, mientras que en Sancti Spíritus un carro fúnebre dejó caer un ataúd en plena calle, generando indignación entre los testigos.

El accidente en Regla, más allá del impacto material, pone en evidencia la fragilidad del sistema funerario cubano. En un país donde ni el descanso final parece estar garantizado, la imagen de un camión repleto de ataúdes estrellado contra una casa ilustra, con crudeza, la crisis de un servicio que debería estar destinado al respeto y la dignidad de los fallecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del accidente ni sobre las medidas que se adoptarán para reparar los daños ocasionados.