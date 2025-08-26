Fiscal general de Florida endurece controles migratorios en la frontera estatal tras accidente con camionero indocumentado

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que las estaciones de inspección agrícola de camiones en todo el estado comenzarán a funcionar también como puntos de control migratorio, en coordinación con agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras el choque en la Florida Turnpike que costó la vida a tres personas.

“Estados como California y Washington ignoraron las normas, otorgaron a un inmigrante indocumentado una licencia para conducir un camión de 40 toneladas, y como resultado, tres personas murieron”, declaró Uthmeier durante una conferencia de prensa en Live Oak, citado por CBS Miami.

El fiscal general explicó que su oficina investiga la actuación de los llamados “estados santuario” que emiten licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados, lo que calificó como una “gran responsabilidad” para la seguridad pública.

Según publicó Fox News, Uthmeier advirtió que agentes y empresas que facilitaron los exámenes de conducción también podrían ser objeto de sanciones.

El choque ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando Harjinder Singh, un inmigrante indio de 28 años, intentó realizar un giro en U en un área de uso exclusivo para autoridades. Su camión con remolque bloqueó la vía y un minivan se estrelló contra él, quedando incrustado bajo la estructura metálica.

En el vehículo viajaban Herby Dufresne, de 30 años, Rodrigue Dor, de 54, y Faniloa Joseph, de 37, todos residentes del sur de Florida, que murieron en el acto o poco después de ser trasladados a un hospital.

Singh fue arrestado días después en California y enfrenta cargos de homicidio vehicular y homicidio involuntario.

Los documentos judiciales revelan que Singh apenas respondió correctamente dos de 12 preguntas de inglés y reconoció una de cuatro señales de tránsito en su examen, pese a lo cual obtuvo licencias de conducir comerciales en Washington (2023) y California (2024), según reseñó Fox News.

Medidas inmediatas

El comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, adelantó que además de los nuevos controles se instalarán carriles de revisión y máquinas de rayos X en las entradas a Florida para detectar camiones conducidos por personas sin estatus legal.

Uthmeier envió una carta formal al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas para pedir que se retire a California y Washington la autoridad del programa de licencias comerciales y los fondos federales asociados.

En la misiva, fechada el 25 de agosto y dirigida al secretario de Transporte, Sean P. Duffy, Uthmeier acusa a los “estados santuario” de poner en riesgo a la ciudadanía al entregar licencias a quienes no cumplen con requisitos básicos, como hablar inglés o identificar señales de tránsito.

“El accidente ocurrido la semana pasada en el condado de St. Lucie demuestra que nadie en Estados Unidos está a salvo de los estados santuario”, escribió el fiscal general.

En esa carta, publicada por Uthmeier en sus redes sociales, el fiscal general floridano solicita que el gobierno federal amplíe la auditoría en curso sobre la emisión de licencias comerciales y descertifique los programas de California y Washington, lo que implicaría retirarles fondos federales para obligarlos a cumplir con la normativa.

“El pueblo estadounidense merece carreteras seguras”, señaló el fiscal, quien aseguró que Singh, y cualquier empleador que lo haya habilitado a conducir, será responsabilizado en Florida “hasta las últimas consecuencias de la ley”.

El gobernador Ron DeSantis también intervino en el caso, responsabilizando a California por haber otorgado licencia al chofer acusado del choque. “No puede ser que hagamos las cosas bien en Florida y que desde la costa oeste nos envíen a personas sin papeles a causar tragedias”, declaró el mandatario, de acuerdo con NBC Miami.

Las declaraciones de Uthmeier marcan un endurecimiento en los controles migratorios internos del estado y reavivan la confrontación política entre Florida y los estados que mantienen políticas más abiertas hacia los inmigrantes indocumentados.