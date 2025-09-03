Corte en Nueva Orleans frena a Trump: No podrá usar Ley de Enemigos Extranjeros contra venezolanos

Vídeos relacionados:

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans dictaminó este martes que el presidente Donald Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación inmediata de inmigrantes venezolanos.

El fallo representa un duro golpe a la política migratoria de Trump, especialmente tratándose del Quinto Circuito, el tribunal más conservador del país.

CNN informó que no se podrá usar la ley para respaldar deportaciones en Texas, Louisiana y Mississippi. Sin embargo, el gobierno estadounidense puede recurrir a otras vías legales para expulsar a los terroristas extranjeros.

El dictamen, de 185 páginas, fue aprobado por mayoría (2-1) y descarta que la llegada de venezolanos al país, incluidos presuntos miembros del Tren de Aragua, pueda considerarse una "invasión extranjera" bajo los términos de esa legislación.

Rechazo a una doctrina de “emergencia militar”

La corte concluyó que la ley, creada en tiempos de guerra a fines del siglo XVIII, no puede utilizarse para expulsar inmigrantes en contextos actuales que no impliquen una fuerza armada organizada.

“El hecho de que un país anime a sus residentes y ciudadanos a entrar ilegalmente en este país no es el equivalente moderno de enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar de cualquier otra forma a Estados Unidos”, escribió la jueza Leslie H. Southwick, autora de la opinión mayoritaria.

Southwick, conocido por su perfil conservador y su historial militar, estuvo acompañado en la decisión por la jueza Irma Carrillo Ramírez, nominada por el presidente Joe Biden. Ambos consideraron que el argumento de “invasión” carece de sustento legal y no justifica la invocación de poderes de guerra.

Críticas internas y repercusiones políticas

Café Fuerte detalló que el juez Andrew Oldham, nombrado por Trump en 2018, estuvo en desacuerdo con el fallo y acusó a sus colegas de excederse en su interpretación, señalando que “transforman al poder menos peligroso en cruzados con toga que pueden actuar como comandantes en jefe”.

El fallo representa una victoria para organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuyo abogado Lee Gelernt calificó la decisión como “una enorme victoria para el estado de derecho”.

“Deja claro que el presidente de Estados Unidos no puede simplemente declarar una emergencia militar y luego invocar las facultades que desee”, expresó Gelernt.

Antecedentes del caso y uso excepcional de la ley

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en enero al tomar el poder y había intentado activar la norma en marzo, con una proclama ejecutiva que autorizaba la detención y deportación de inmigrantes presuntamente vinculados al Tren de Aragua, catalogado como grupo terrorista por el Departamento de Estado junto a varios carteles de droga y pandillas internacionales.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido utilizada tres veces en la historia de Estados Unidos, todas en contextos de guerra. La aplicación del texto legal para controlar la inmigración generó fuertes cuestionamientos legales y políticos desde el inicio.

En abril, el Tribunal Supremo suspendió temporalmente las deportaciones mientras se evaluaba la legalidad de su aplicación. Tras esta orden, decenas de venezolanos que enfrentaban una expulsión inmediata fueron regresados a centros de detención en Texas.

En mayo, la Corte Suprema devolvió el caso al Quinto Circuito, solicitando evaluar si la ley era aplicable y si era necesario un proceso previo antes de aplicar deportaciones bajo esa figura legal.

Otro revés a la política migratoria de Trump

El fallo del Quinto Circuito se suma a otra decisión adversa para la administración Trump. La semana pasada, un juez federal de Maryland rechazó una demanda del Departamento de Justicia que buscaba proceder con deportaciones masivas sin ofrecer revisión judicial a los afectados.

Ambas decisiones marcan límites claros al uso de facultades presidenciales para medidas migratorias extremas y abren un precedente sobre el alcance real del poder ejecutivo en tiempos no bélicos.

