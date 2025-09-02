Cubanos deportados desde EE.UU. relatan su drama al llegar a la isla: “Dejé a mi hija de dos años”

Vídeos relacionados:

Dolorosos testimonios marcaron la llegada de 161 cubanos deportados desde Estados Unidos la semana pasada, entre ellos Yudierquis Reyes Merino, quien fue separada de su hija de dos años al no poder llevarla consigo a Cuba.

La mujer relató a CNN que fue separada de su hija de dos años, nacida en EE.UU., quien no pudo ser deportada junto a ella.

“Dejé a mi hija, la perdí. Me dijeron que era ciudadana estadounidense y no podía salir del país”, dijo Reyes.

Para esta madre, la prioridad inmediata es reunirse con su hija y reconstruir la familia separada por la política migratoria estadounidense. “Donald Trump solo tiene tres años, yo tengo el resto de mi vida. Iré a buscarla, no importa si me dan 20 años en la cárcel”, aseguró.

El reporte señala que para muchos de los deportados, fue la primera vez que pisaban suelo cubano en años. A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, descendieron del avión uno a uno para ser reprocesados por las autoridades cubanas, mostrando emociones encontradas tras semanas de detención y la difícil separación familiar.

Algunos parecían atónitos tras reencontrarse con su país natal, tras años fuera y tras semanas de detención en Estados Unidos, relató el medio.

Otra deportada, Tania Carbonell Cruz, narró que tras más de tres años viviendo en EE.UU. con sus hijos, enfrentó la deportación debido a cambios en la política migratoria estadounidense y decidió regresar para evitar un prolongado encarcelamiento, dejando atrás a su familia.

Las deportaciones se producen en un contexto de cambio de política por parte de la administración Trump, que revocó el estatus preferencial de los cubanos como refugiados políticos, transformándolos en inmigrantes sujetos a detención y posible deportación.

Durante décadas, los cubanos habían gozado de un acceso acelerado a la residencia legal en EE.UU., un beneficio que ahora se encuentra en peligro.

Los deportados enfrentan además el desafío de reintegrarse a la sociedad cubana tras años fuera, en un país marcado por la crisis económica y la escasez de recursos básicos.

Las deportaciones continuarán según los planes de la administración estadounidense, mientras Cuba sigue recibiendo a sus ciudadanos pese a las dificultades económicas internas y las tensiones diplomáticas.

