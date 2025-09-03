Modista de Lis Cuesta rompe el silencio: "Gracias por confiar"

Vídeos relacionados:
La casa diseñadora cubana Saday Modista agradeció públicamente a Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, por vestir uno de sus diseños durante la visita oficial del gobernante cubano a Vietnam.
En un post difundido en Facebook, la marca destacó que el vestido largo inspirado en la guayabera —considerada símbolo de identidad nacional— formó parte de la vestimenta de Cuesta durante las actividades protocolares en Hanoi.
“Gracias a Lis Cuesta por confiar en Saday Modista para el diseño y confección de su vestido y, sobre todo, por escoger la guayabera como expresión de elegancia cubana en este encuentro de alto nivel”, señaló la publicación de la empresa, conformada por varias creadoras: Saday Rodríguez Cartaya, Vivian Acosta Meléndez, Laila Chaaban y Yaimara Muñoz Mata.
Las imágenes compartidas muestran a Cuesta junto a Ngô Thị Phương Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, en actividades culturales y oficiales, en un marco en el que la modista subrayó la importancia de proyectar la cubanía en escenarios internacionales.
Sin embargo, la aparición pública de la llamada “no primera dama” en medio de una grave crisis económica en Cuba ha generado fuertes críticas. Mientras la isla enfrenta apagones, escasez y migración masiva, Cuesta acompaña a Díaz-Canel en una gira por Asia a bordo de un avión arrendado cuyo costo supera los 11.000 dólares por hora de vuelo, según medios independientes.
La gira del mandatario incluye escalas en Vietnam, China y Laos, con el objetivo de afianzar alianzas políticas y económicas, en un momento en el que La Habana busca desesperadamente apoyo externo.
¿Por qué ha generado críticas la presencia de Lis Cuesta en la gira por Asia?
La presencia de Lis Cuesta en la gira por Asia ha generado críticas debido a la grave crisis económica que atraviesa Cuba, con apagones, escasez de alimentos y una migración masiva. Mientras el pueblo cubano enfrenta estas dificultades, Cuesta acompaña a Díaz-Canel en una gira internacional, viajando en un avión arrendado cuyo costo es de 11.000 dólares por hora de vuelo. Esta disparidad entre la ostentación del poder y las penurias del pueblo cubano ha sido duramente cuestionada.
¿Qué vestido llevó Lis Cuesta durante su visita a Vietnam?
Lis Cuesta vistió un vestido largo inspirado en la guayabera, diseñado por la casa cubana Saday Modista. Este diseño fue escogido como una expresión de elegancia cubana durante las actividades protocolares en Hanoi. La elección de la guayabera busca proyectar la identidad nacional cubana en escenarios internacionales.
¿Cuál es el costo del avión en el que viajan Díaz-Canel y Lis Cuesta?
El avión arrendado para la gira de Miguel Díaz-Canel y Lis Cuesta es un Airbus A330-200 de la aerolínea española Plus Ultra. El alquiler de esta aeronave cuesta 11.000 dólares por hora de vuelo. Este elevado costo ha sido objeto de controversia, especialmente en el contexto de la crisis económica de Cuba.
¿Qué comentario polémico hizo Lis Cuesta en redes sociales desde Vietnam?
Desde Vietnam, Lis Cuesta publicó un mensaje en redes sociales en el que escribió: "¡Sufran, imperialistas ridículos!" exaltando la victoria del socialismo. Este comentario fue percibido como desafiante y poco sobrio, especialmente considerando el contexto crítico que vive Cuba. Su tono contrastó con la situación de necesidad que enfrentan muchos cubanos, generando críticas en redes sociales.
