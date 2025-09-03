Modista de Lis Cuesta rompe el silencio: "Gracias por confiar"

Vídeos relacionados:

La casa diseñadora cubana Saday Modista agradeció públicamente a Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, por vestir uno de sus diseños durante la visita oficial del gobernante cubano a Vietnam.

En un post difundido en Facebook, la marca destacó que el vestido largo inspirado en la guayabera —considerada símbolo de identidad nacional— formó parte de la vestimenta de Cuesta durante las actividades protocolares en Hanoi.

“Gracias a Lis Cuesta por confiar en Saday Modista para el diseño y confección de su vestido y, sobre todo, por escoger la guayabera como expresión de elegancia cubana en este encuentro de alto nivel”, señaló la publicación de la empresa, conformada por varias creadoras: Saday Rodríguez Cartaya, Vivian Acosta Meléndez, Laila Chaaban y Yaimara Muñoz Mata.

Publicación en Facebook

Las imágenes compartidas muestran a Cuesta junto a Ngô Thị Phương Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, en actividades culturales y oficiales, en un marco en el que la modista subrayó la importancia de proyectar la cubanía en escenarios internacionales.

Sin embargo, la aparición pública de la llamada “no primera dama” en medio de una grave crisis económica en Cuba ha generado fuertes críticas. Mientras la isla enfrenta apagones, escasez y migración masiva, Cuesta acompaña a Díaz-Canel en una gira por Asia a bordo de un avión arrendado cuyo costo supera los 11.000 dólares por hora de vuelo, según medios independientes.

Publicación en Facebook

La gira del mandatario incluye escalas en Vietnam, China y Laos, con el objetivo de afianzar alianzas políticas y económicas, en un momento en el que La Habana busca desesperadamente apoyo externo.

Preguntas frecuentes sobre la visita de Lis Cuesta a Vietnam y la situación en Cuba