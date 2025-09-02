Lis Cuesta, la no primera dama de Cuba, lanza polémico mensaje desde Vietnam: “Sufran, imperialistas ridículos”

Vídeos relacionados:

Muchos tuvieron que leer más de dos veces y asegurarse de que las palabras de Lis Cuesta no provenían de una cuenta falsa o de parodia, debido a lo vulgar de sus reflexiones.

La esposa de Miguel Díaz-Canel, sin cargo oficial en el gobierno pero con presencia habitual en las giras presidenciales, escribió en X un mensaje que sorprendió tanto por su tono desafiante como por la falta de sobriedad propia de una figura que acompaña a un gobernante.

“¡Sufran, imperialistas ridículos!”, escribió Cuesta desde Vietnam, donde asiste junto a Díaz-Canel a los actos oficiales por la independencia del país asiático. En el mismo mensaje exaltó la “victoria del socialismo, la dignidad y el valor”, acompañado de fotos junto a militares y dirigentes comunistas vietnamitas.

En otro tuit, cambió de registro y adoptó un tono casi poético al elogiar a Vietnam como “un pueblo como el nuestro: resistente, ingenioso, valiente y digno”. Un contraste que muchos usuarios señalaron como evidencia de la improvisación y el estilo personalísimo de Cuesta en redes sociales.

La “no primera dama” y el costo del viaje

Las publicaciones llegan mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis estructurales en décadas, con apagones, desabastecimiento y un éxodo migratorio creciente. Sin embargo, Lis Cuesta disfruta de la gira oficial que la llevará también a China y Laos, junto a una delegación encabezada por Díaz-Canel.

La pareja viaja en un avión arrendado a la aerolínea española Plus Ultra, el mismo Airbus A330-200 usado por el gobernante en viajes anteriores, cuyo alquiler cuesta alrededor de 11 mil dólares por hora de vuelo. Según reportes de prensa independiente, el trayecto hasta Hanoi superó las 11 horas de duración.

Pese a no ocupar ningún cargo institucional, Cuesta acompaña a su esposo en todas sus giras internacionales, donde se le ve en actos oficiales, reuniones y actividades culturales. En Vietnam fue fotografiada en espectáculos de marionetas acuáticas y en visitas al Templo Ngọc Sơn, junto a la esposa del secretario general del Partido Comunista de ese país.

“Cuba y Vietnam, dos latidos de un solo corazón”, escribió en otro post. Pero para quienes viven la crisis en la isla, esas palabras suenan cada vez más alejadas de la realidad cotidiana.

