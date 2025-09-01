La no primera dama Lis Cuesta se divierte en Vietnam mientras Cuba se apaga

Vídeos relacionados:

Mientras Cuba está sumida en una crisis profunda, Lis Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y sin cago oficial en el gobierno, disfruta nuevamente de un viaje presidencial de su marido: esta vez en Vietnam.

Cuesta llegó el sábado con la delegación de la isla que también viajará a China y Laos y este lunes se paseó por Hanoi de la mano señora Ngô Phương Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, según reseña la prensa oficial de ese país.

Việt Nam News

Lis y Ly, acompañados de sus esposos, disfrutaron juntas de un espectáculo de marionetas acuáticas el Teatro de Marionetas de Agua Thăng Long y visitaron el Templo Ngọc Sơn.

Việt Nam News

Las imágenes muestran a Cuesta aprendiendo el método para manipular los títeres acuáticos.

Lo más leído hoy:

“Acompañando a las dos primeras damas se encontraba también una niña de origen vietnamita, hija de padre vietnamita y madre cubana, nacida y criada en Cuba”, agrega la nota de la prensa vietnamita.

Việt Nam News

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta llegaron en la noche de este sábado a Vietnam en visita oficial arrendando un avión que cuesta 11.000 dólares la hora.

Se trata del Airbus A330-200 con capacidad para 299 pasajeros, con número de cola EC-KOM de la aerolínea española Plus Ultra que el gobernante usó en 2023.

En noviembre de 2023, el mismo avión fue usado por Díaz-Canel para su gira por el Medio Oriente. También llevó a Díaz-Canel a Nueva York en septiembre de ese año a la Asamblea de Naciones Unidas.

Según Diario de Cuba, el arriendo cuesta 11.000 dólares la hora. El medio independiente comprobó que el vuelo PU943 partió de Estambul, Turquía, el sábado, y aterrizó a las 8:38AM del domingo en Hanoi, tras de 11 horas de vuelo.

La delegación del régimen cubano llegó este sábado al aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanoi, donde fue recibida por el miembro del Buró Político, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, junto a otras autoridades partidistas, gubernamentales y de la Asociación de Amistad entre ambos países.

Aunque Lis Cuesta no figura en la nómina oficial, como es costumbre acompaña a su esposo en el viaje.

En su primer día de visitas, Díaz-Canel colocó una ofrenda floral en un busto de José Martí de un parque de Hanói y visitó el Museo Nacional de Historia Militar, informó la prensa oficialista.

Se trata del inicio de una gira oficial por sus aliados asiáticos Vietnam, China y Laos.

Durante su estancia en estos países, se reunirá con sus homólogos “para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China”, precisa la información oficial.

En medio de la crisis estructural que padece la sociedad cubana, esta gira se convertirá seguramente en otro pedido de ayuda de La Habana a sus aliados.

Esta semana se conoció, por ejemplo, que en Vietnam una campaña de solidaridad con Cuba en pocos días reunió un donativo de 14 millones de dólares.

Preguntas frecuentes sobre la visita de Díaz-Canel y Lis Cuesta a Vietnam