Sincroniza la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba

La central termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, más conocida como Renté, volvió a sincronizar el martes su unidad 5 al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras varios días de inestabilidad y constantes salidas de servicio que han agravado la crítica situación energética del país.

El anuncio lo hizo en Facebook el usuario oficialista "Cubano Gallo Rebelde", quien celebró a las 4:29 pm que el bloque térmico había regresado a línea.

Captura de Facebook / Cubano Gallo Rebelde

Sin embargo, la noticia llega rodeada de dudas sobre la estabilidad real de la planta y en el contexto de un sistema eléctrico al borde del colapso.

Un accidente que evidencia la precariedad

El arranque de la unidad 5 se vio marcado la semana anterior por un grave accidente laboral que dejó al operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra, de 33 años, con quemaduras en el 89 % de su cuerpo.

Una repentina fuga de vapor sobrecalentado, durante la sincronización del bloque, lo alcanzó casi por completo.

Aunque el trabajador permanece con vida en estado crítico extremo en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, el hecho expone las condiciones riesgosas en que laboran los técnicos de las termoeléctricas.

El director provincial de Salud, Miguel Ángel Díaz Núñez, señaló que el paciente se mantiene consciente y con medicamentos asegurados, pero la gravedad de sus lesiones refleja los costos humanos de un sistema en ruinas.

El director de la planta, Jesús Aguilar Hernández, reconoció que se investigan las causas del fallo, mientras las autoridades provinciales visitaron al herido en una muestra más de protocolo político que de soluciones reales a la crisis.

Promesas incumplidas y plantas que no arrancan

La unidad 5 había sincronizado apenas el viernes, tras meses de mantenimiento, pero en la madrugada del sábado volvió a desconectarse, dejando en evidencia la fragilidad de las reparaciones que el Ministerio de Energía y Minas presenta como “soluciones”.

De los 95 megawatts que podría aportar, solo estaba generando unos 50 antes de averiarse nuevamente.

Según Lázaro Guerra Hernández, director general de electricidad, la falla era "menor" y la reincorporación ocurriría "en pocas horas". No obstante, los cubanos saben que ese tipo de promesas se repiten sin traducirse en estabilidad energética.

La situación en Renté no es aislada: el bloque Mariel 5 también salió de servicio el viernes, y siguen paralizadas las unidades Santa Cruz 2, Cienfuegos 4 y Felton 2, esta última fuera desde hace más de tres años tras un incendio nunca resuelto.

Una crisis que golpea a todo el país

Mientras tanto, la población sigue pagando las consecuencias, en medio de una crisis energética cada vez más profunda y que el régimen no logra resolver pese a años de promesas y reparaciones interminables.

El martes, la Unión Eléctrica reconoció un déficit cercano a 2000 megawatts en el horario pico, lo que provocó apagones durante las 24 horas del lunes y que se repitieron el martes.

La situación, lejos de mejorar, se ha convertido en la normalidad de millones de hogares que sobreviven entre cortes eléctricos prolongados, afectaciones al agua, dificultades para cocinar y una calidad de vida cada vez más deteriorada.

La reentrada de la unidad 5 de Renté no cambia la realidad de fondo: un sistema eléctrico obsoleto, dependiente de equipos deteriorados y de un gobierno que, pese a sus discursos, no ha sido capaz de garantizar un servicio estable ni de proteger adecuadamente a los trabajadores que sostienen la generación.

