Elevado déficit de generación mantiene los apagones en Cuba sin perspectivas de mejora

La crisis energética en Cuba continúa sin respiro y este viernes 29 de agosto volvió a confirmarse lo que ya es rutina para millones de familias: el país vive prácticamente en un apagón permanente.
La Unión Eléctrica (UNE) informó que el jueves el servicio se vio afectado durante las 24 horas y que la madrugada de hoy también transcurrió con cortes en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la nota publicada por la empresa estatal en su web, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en la jornada previa alcanzó los 1,719 MW (algo menos que la cifra prevista) a las 8:40 pm, sin coincidir con la hora de mayor demanda.
Estado actual del SEN
A las 6:00 am de este viernes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 2,120 MW, frente a una demanda de 3,006 MW, lo que provocaba un déficit inmediato de 927 MW.
Para las horas del mediodía, la UNE estima que la afectación será de alrededor de 900 MW, confirmando que la situación no daría tregua en todo el día.
Las principales incidencias reportadas incluyen averías en dos unidades de las termoeléctrica Renté y Felton, además de mantenimientos en otros dos bloques de Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
Además, por limitaciones térmicas se encuentran fuera de servicio 518 MW.
Falta de combustible agrava el panorama
La crisis de abastecimiento de combustibles también golpea al sistema: 39 centrales de generación distribuida están paralizadas por esa causa, lo que significa 196 MW menos en disponibilidad.
A eso se suman 225 MW fuera de servicio por falta de lubricantes, lo que eleva el total a 421 MW indisponibles por problemas logísticos y de suministro.
Pronóstico del horario pico
Las previsiones para la noche son aún más desalentadoras.
La UNE estima que en el horario pico se podrá incorporar solo 50 MW gracias a motores de generación distribuida que hoy permanecen detenidos por la escasez de combustible.
Aun así, la disponibilidad rondaría apenas los 2,215 MW, mientras que la demanda máxima podría alcanzar los 3,750 MW.
En consecuencia, el déficit en ese momento superará los 1,565 MW y las afectaciones llegarán a los 1,635 MW, lo que implica que gran parte del país quedará a oscuras durante varias horas consecutivas.
La Habana tampoco escapa a los apagones
La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó también en Facebook que en la capital se produjeron interrupciones del servicio desde las 9:22 pm del jueves, con una afectación máxima de 57 MW a las 10:00 pm.
El restablecimiento total llegó a las 11:14 pm, aunque los planes de cortes para bloques específicos durante la noche no llegaron a ejecutarse en su totalidad.
La entidad recordó que los apagones en la ciudad dependerán siempre de las exigencias del SEN, lo que significa que cualquier variación en el déficit nacional impacta directamente en los habaneros.
Energías renovables: alivio insuficiente
En medio del panorama crítico, la UNE destacó la contribución de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos, que entregaron en la jornada 2,366 MWh, con una potencia máxima de 557 MW al mediodía.
Sin embargo, la aportación de esta fuente resulta insuficiente para compensar el colapso de las plantas termoeléctricas y la falta de combustibles fósiles.
Un "apagón eterno"
La combinación de averías constantes, mantenimientos prolongados, limitaciones térmicas y escasez crónica de combustible dibuja un escenario en el que las afectaciones eléctricas se han convertido en parte de la vida cotidiana.
Mientras la UNE insiste en que se trabaja para recuperar unidades y optimizar recursos, los cubanos enfrentan otro día de calor sofocante, refrigeradores desconectados y noches a oscuras, atrapados en lo que muchos ya llaman un "apagón eterno".
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es la causa principal de los apagones en Cuba?
La causa principal de los apagones en Cuba es el déficit de generación eléctrica debido a múltiples factores, entre ellos las averías en las termoeléctricas, el mantenimiento prolongado de varias unidades, las limitaciones térmicas y la crónica escasez de combustible. Esto ha resultado en una disponibilidad de generación insuficiente para cubrir la demanda nacional.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la crisis eléctrica en Cuba?
La falta de combustible agrava la crisis eléctrica en Cuba al mantener fuera de servicio numerosas centrales de generación distribuida. Actualmente, decenas de estas centrales están paralizadas, contribuyendo significativamente al déficit de capacidad de generación y a los apagones prolongados en todo el país.
¿Qué papel juegan las energías renovables en la situación energética de Cuba?
A pesar de la instalación de nuevos parques solares fotovoltaicos, las energías renovables aún no son suficientes para compensar el déficit energético en Cuba. Aunque estos parques aportan una cantidad significativa de energía al sistema, su contribución es marginal frente a la gran demanda y las limitaciones de las fuentes convencionales.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
Hasta ahora, las medidas del gobierno cubano se han centrado principalmente en realizar mantenimientos y reparaciones de emergencia, sin ofrecer soluciones estructurales a largo plazo. La falta de inversión en infraestructura energética y la dependencia del combustible fósil son problemas persistentes, mientras que las autoridades energéticas insisten en la necesidad de racionalizar el consumo y apoyar la transición hacia fuentes renovables.
