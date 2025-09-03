“Me duele porque sé lo que cuesta ganar dinero aquí”: Cubana denuncia estafa contra familiares en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos utilizó su cuenta en TikTok para alertar a migrantes en Estados Unidos sobre una modalidad de estafa que, según asegura, afecta a quienes compran electrodomésticos y equipos de motor para enviar a sus familiares en la Isla.

“Este video lo estoy haciendo para los cubanos que están aquí en Estados Unidos y le compran cosas a sus familiares en Cuba. Están estafando a dos manos”, denunció la mujer, que asegura dedicarse a la venta de electrodomésticos, triciclos y motorinas en Holguín, Bayamo, Las Tunas y otros municipios cercanos.

La vendedora explicó que los estafadores utilizan el número de teléfono de los familiares en Cuba para acceder a sus cuentas de WhatsApp y hacerse pasar por ellos ante sus parientes en Estados Unidos. Una vez ganada su confianza, les aseguran que la mercancía ya fue entregada y solicitan la transferencia de dinero, consumando así el fraude.

“Se aprovechan de que en Cuba mucha gente no sabe de Internet. Con un código se meten en el WhatsApp del familiar, y desde ahí engañan al de aquí en Estados Unidos. Le dicen que ya llegó el equipo y que puede transferir, y ahí mismo está la estafa”, advirtió.

La joven insistió en que sus clientes nunca deben pagar por adelantado y recomendó confirmar por videollamada con los familiares en Cuba que los artículos fueron entregados antes de realizar cualquier envío de dinero.

“Yo sé el sacrificio que uno hace aquí para hacer 200 o 300 dólares. Es un abuso lo que están haciendo. Por eso siempre les digo a mis clientes que se comuniquen con sus familiares y solo cuando estén completamente seguros de que el equipo está en su casa, entonces me transfieran. Nada por adelantado, absolutamente nada”, subrayó.

Lo más leído hoy:

La denuncia se suma a otras alertas de cubanos sobre el incremento de fraudes relacionados con las ventas de artículos a través de redes sociales, un sector en auge debido a la crisis económica en la Isla y la creciente dependencia de muchos hogares del apoyo de familiares en el extranjero.

Preguntas frecuentes sobre fraudes y relaciones entre cubanos en el extranjero y en la isla