Cubana cuenta lo que le pasó con una vecina en España… y el final fue tan inesperado como polémico: "El karma existe"

Una cubana residente en España compartió en su cuenta de TikTok un tenso episodio que vivió junto a su esposo y su hijo, cuando tuvieron un encontronazo con una señora que, según relató, “se cree la dueña de España”.

En el video, la mujer explica que su marido fue a recoger al niño a la escuela y, mientras estacionaba el coche, una señora que estaba dentro de otro vehículo comenzó a reclamarles por la maniobra. Poco después, llegó el hijo de la señora y ambos insistieron en cuestionar al hombre, lo que generó una fuerte discusión.

“Yo puedo pelear con mi marido por una causa, pero si vienes tú y lo haces por la misma causa, no me da la gana. ¿Quién eres tú?”, expresó indignada la cubana en el video, donde se le nota visiblemente alterada.

La discusión se intensificó cuando, según contó, la mujer la ofendió y despreció a su esposo llamándolo “inmigrante”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desenlace del altercado:

“La señora nos deseó un mal día a los tres y, a los pocos metros, se cayó. Ahí fue cuando me di cuenta de que el karma existe”, relató.

El testimonio de la cubana, grabado con evidente nerviosismo, acumuló cientos de comentarios en la plataforma, donde muchos usuarios reaccionaron con apoyo a su denuncia y coincidieron en que había vivido un claro ejemplo de “karma instantáneo”.

