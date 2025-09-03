Lo amarra con una cuerda: Así se las ingenia una cubana para cocinar en Cuba

Una cubana compartió en redes sociales cómo se las arregla en su día a día para poder cocinar, en medio de las carencias y dificultades que enfrentan muchas familias en la isla.
En un video publicado en TikTok, la mujer muestra su cocina mientras prepara la comida para su hijo. “Buenas tardes, ahora voy a abrir el frío para sacar dos muslitos de pollo que me quedan para la comida. Por supuesto, vamos a amarrar el frío otra vez. Quizás se pregunten qué significa este cable: este cable significa que el frío no pega bien la junta y se me echa a perder hasta la leche que me dan en la bodega para el niño”, explicó.
La cubana enseñó cómo tiene que sujetar con una cuerda la puerta de su refrigerador para que no se escape el frío, un truco casero que evita que se echen a perder los pocos alimentos que puede guardar.
En el mismo video mostró los dos muslos de pollo que tenía para preparar la comida, con los que elaboró un “ripiadito” como parte del almuerzo familiar.
Su testimonio refleja las dificultades cotidianas de miles de familias cubanas, que deben improvisar soluciones ante la escasez de alimentos, la precariedad de los electrodomésticos y el deterioro de los equipos del hogar.
Preguntas frecuentes sobre las dificultades para cocinar en Cuba
¿Cómo afecta la escasez de recursos a la cocina en Cuba?
La escasez de recursos en Cuba afecta profundamente la capacidad de las familias para cocinar. La falta de electricidad, gas y alimentos obliga a los cubanos a improvisar soluciones creativas para preparar sus comidas diarias. Esto incluye el uso de leña para cocinar y la reutilización de alimentos disponibles para evitar que se echen a perder debido a los frecuentes apagones.
¿Qué trucos usan los cubanos para conservar alimentos sin electricidad?
Los cubanos utilizan diversos métodos creativos para conservar alimentos sin electricidad. Uno de estos métodos incluye el uso de cuerdas para sujetar puertas de refrigeradores que no cierran bien, evitando así que se escape el frío. También recurren a la cocción de alimentos apenas los adquieren para evitar que se descompongan.
¿Cómo se enfrentan las madres cubanas a la crisis alimentaria?
Las madres cubanas muestran una increíble resiliencia ante la crisis alimentaria al utilizar cualquier recurso disponible para alimentar a sus familias. Esto incluye cocinar a la intemperie con leña, improvisar recetas y recurrir a la ayuda comunitaria. Su prioridad es asegurar que sus hijos no se acuesten sin comer, a pesar de las adversidades.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.