Lo amarra con una cuerda: Así se las ingenia una cubana para cocinar en Cuba

Una cubana compartió en redes sociales cómo se las arregla en su día a día para poder cocinar, en medio de las carencias y dificultades que enfrentan muchas familias en la isla.

En un video publicado en TikTok, la mujer muestra su cocina mientras prepara la comida para su hijo. “Buenas tardes, ahora voy a abrir el frío para sacar dos muslitos de pollo que me quedan para la comida. Por supuesto, vamos a amarrar el frío otra vez. Quizás se pregunten qué significa este cable: este cable significa que el frío no pega bien la junta y se me echa a perder hasta la leche que me dan en la bodega para el niño”, explicó.

La cubana enseñó cómo tiene que sujetar con una cuerda la puerta de su refrigerador para que no se escape el frío, un truco casero que evita que se echen a perder los pocos alimentos que puede guardar.

En el mismo video mostró los dos muslos de pollo que tenía para preparar la comida, con los que elaboró un “ripiadito” como parte del almuerzo familiar.

Su testimonio refleja las dificultades cotidianas de miles de familias cubanas, que deben improvisar soluciones ante la escasez de alimentos, la precariedad de los electrodomésticos y el deterioro de los equipos del hogar.

