Apagón en el aeropuerto de La Habana sorprende a pasajeros recién llegados: "Los veo a todos calladitos"

Un apagón en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana dejó a decenas de pasajeros en penumbras, según mostró un video compartido en la red social TikTok por el usuario rentals.in.havana.

En las imágenes se observa a los viajeros haciendo filas y moviéndose con sus maletas en medio de la oscuridad, con apenas algunas luces de teléfonos celulares alumbrando el lugar. La descripción del video resume la experiencia: “Llegando a Cuba con apagón en el aeropuerto”.

La publicación generó decenas de reacciones de usuarios que criticaron la situación. Uno de los comentarios más repetidos fue: “¡Qué clase de falta de respeto! Y así quieren que yo vaya”.

Otros señalaron la diferencia de actitudes entre los pasajeros en Cuba y lo que ocurriría en otro país: “Qué raro que no veo a nadie protestando, como hacen aquí en Miami. Si fuera allá estuvieran gritando o dando el berro”.

Sin embargo, también hubo voces que relativizaron el incidente, asegurando que viajarían de todas formas para reencontrarse con sus familias: “Yo voy como sea, con apagón, con hambre, como sea, ahí está mi familia”, comentó un usuario.

Los apagones en aeropuertos no solo afectan la seguridad y el confort de los pasajeros, sino que también generan dudas sobre la infraestructura crítica del país, que en los últimos años ha sufrido un deterioro constante debido a la crisis energética.

