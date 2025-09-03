Apagón en el aeropuerto de La Habana sorprende a pasajeros recién llegados: "Los veo a todos calladitos"

Un apagón en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana dejó a decenas de pasajeros en penumbras, según mostró un video compartido en la red social TikTok por el usuario rentals.in.havana.
En las imágenes se observa a los viajeros haciendo filas y moviéndose con sus maletas en medio de la oscuridad, con apenas algunas luces de teléfonos celulares alumbrando el lugar. La descripción del video resume la experiencia: “Llegando a Cuba con apagón en el aeropuerto”.
La publicación generó decenas de reacciones de usuarios que criticaron la situación. Uno de los comentarios más repetidos fue: “¡Qué clase de falta de respeto! Y así quieren que yo vaya”.
Otros señalaron la diferencia de actitudes entre los pasajeros en Cuba y lo que ocurriría en otro país: “Qué raro que no veo a nadie protestando, como hacen aquí en Miami. Si fuera allá estuvieran gritando o dando el berro”.
Sin embargo, también hubo voces que relativizaron el incidente, asegurando que viajarían de todas formas para reencontrarse con sus familias: “Yo voy como sea, con apagón, con hambre, como sea, ahí está mi familia”, comentó un usuario.
Los apagones en aeropuertos no solo afectan la seguridad y el confort de los pasajeros, sino que también generan dudas sobre la infraestructura crítica del país, que en los últimos años ha sufrido un deterioro constante debido a la crisis energética.
Preguntas frecuentes sobre los apagones y la situación en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
¿Qué ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana durante el apagón?
Un apagón dejó a decenas de pasajeros en penumbras, obligándolos a moverse con sus maletas en medio de la oscuridad, tan solo iluminados por las luces de sus teléfonos celulares. Este evento generó numerosas críticas y comentarios en redes sociales sobre la situación en Cuba.
¿Cómo reaccionaron los pasajeros y usuarios en redes sociales ante el apagón en el aeropuerto?
La reacción fue de indignación y críticas hacia la situación del aeropuerto y, en general, hacia la infraestructura en Cuba. Algunos usuarios expresaron que la situación sería diferente en otros países, mientras que otros mostraron resignación y afirmaron que viajarían de todas formas por el deseo de reencontrarse con sus familias.
¿Qué otras críticas se han hecho sobre el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana?
Además de los apagones, usuarios han denunciado malas condiciones en las instalaciones, como baños en mal estado y falta de papel higiénico. También se han quejado de la demora en la entrega de equipajes y el mal funcionamiento del aire acondicionado en la zona de comidas.
¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones en Cuba tienen un impacto significativo en la vida diaria, afectando desde la conservación de alimentos hasta la comodidad en el hogar. Muchas familias se ven obligadas a dormir en exteriores debido al calor y la falta de electricidad. La situación es agravada por la escasez de combustible y recursos básicos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.