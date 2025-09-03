"Los cubanos nunca tenemos un día con alegría": Cubana muestra su realidad en "la era del carbón"

Una cubana residente en la isla compartió en TikTok cómo debe recurrir al carbón para cocinar debido a la falta de gas en su vivienda, una situación que refleja la profunda crisis doméstica que viven muchas familias en Cuba.

“Buenos días con alegría, bueno para nosotros los cubanos nunca tenemos un día con alegría”, comienza diciendo la usuaria @sarasleybi.alfons en un video publicado el 22 de agosto. En él narra cómo intentó hacer café por la mañana, pero se dio cuenta tarde de que no tenía gas. “Mi mamá me lo había dicho ayer y se me olvidó, como vivimos tan agitados a mí se me pasó”, explica.

Ante la imposibilidad de usar su cocina convencional, la mujer tuvo que encender una hornilla improvisada con carbón. “Ya saben que tocó carbón, la era del carbón, volvimos a lo mismo”, lamenta mientras muestra cómo prepara arroz amarillo con plátano burro y una lata en conserva que tenía guardada para "aumentar" la comida.

Durante el video, también menciona que sembró plátanos en el patio para ayudar a su sustento, y que recicla utensilios para poder cocinar sobre el carbón. “Aquí estoy yo preparándome como arte culinario en la cocina para arriba del carbón”, dice. En otro momento expresa resignación y agotamiento: “El cubano es una calamidad tras otra, porque es el mismo tema, no cambia para nada”.

La publicación recibió decenas de comentarios, muchos de ellos elogiando su ingenio y su capacidad para "resolver" pese a las dificultades. “Si me las arreglo”, respondió la creadora a una usuaria que le dijo: “¡Qué pobreza! Pero ella resuelve”. Otros la llamaron “guerrera”, “admirable” y le desearon bendiciones. Una seguidora destacó: “Aquí interactuando para que otra mami cubana gane dinerito con TikTok para ella y su familia”.

Este testimonio se suma a muchos otros que han cobrado visibilidad en redes sociales y que evidencian las carencias energéticas en el país. El sistema eléctrico nacional enfrenta un déficit de generación superior a los 1,800 megavatios, con afectaciones prolongadas que se extienden durante el día y la noche. Algunas provincias, como La Habana, han tenido interrupciones de hasta 10 horas consecutivas, mientras varias termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento.

A esto se suma la recomendación de la Empresa Eléctrica de no conectar todos los equipos cuando se restablece la corriente, con el argumento de evitar daños a los transformadores. El mensaje ha generado rechazo entre ciudadanos que viven bajo apagones constantes y consideran injusto que se les responsabilice del deterioro del sistema.

En Camagüey, una madre relató cómo su hijo debe hacer tareas escolares bajo una lámpara recargable, repitiendo la misma precariedad que ella vivió de niña durante el Período Especial.

La tala de árboles para cocinar con leña ha aumentado en distintas zonas del país, lo que agrava la deforestación y representa un riesgo ambiental serio. El precio del carbón, inalcanzable para muchos, ha empujado a la población a improvisar fogones y usar madera para cocinar.

También circulan otros testimonios, como el de una madre que relata cómo debe encender la leña de madrugada cuando su hija le pide leche, a pesar del humo, el cansancio y el hollín que se acumula en su vivienda.

En medio de esta realidad, las redes sociales se han convertido en una vía para exponer la crisis y, en algunos casos, generar ingresos gracias a la interacción con los seguidores. Pero más allá de la viralidad, los testimonios como el de @sarasleybi.alfons reflejan una rutina marcada por la escasez, la improvisación y el desgaste cotidiano.

