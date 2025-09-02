"Lavar es un reto extremo": nuevo vídeo revela la crudeza del día a día en Cuba

La usuaria cubana @yani.cubana99 compartió en TikTok un video donde muestra el proceso de lavar ropa en su hogar, en medio de cortes eléctricos y carencias básicas que afectan a miles de familias en la isla.
“Miren, esto es una lavadora de las que ustedes saben, las de siempre. Aquí yo empecé a echar detergente a lavar la primera ropa que estuve sacando, el uniforme de mi esposo. Aquí toca enjuagar en dos palanganas, mi amor, porque aquí no hay lavadora automática. Aquí la automática soy yo”, relata mientras filma el proceso doméstico.
El apagón interrumpe la rutina: “Se me fue la corriente y miren esta cantidad de ropa que yo tenía sucia. Pues nada, toca esperar a que venga la corriente y encender el carbón porque tú sabes que hay que almorzar”, añade, mientras comienza a cocinar un picadillo en una hornilla de carbón.
Varias horas después, regresa la electricidad: “Después de varias horas sin corriente, pues se dignaron a ponerla y pude terminar de lavar. Miren toda la ropa que estuve tendiendo”.
Entre los comentarios, una persona preguntó si el carbón era accesible. “Sí, más que el gas licuado. El carbón cuesta 1 000 pesos cubanos”, respondió la creadora. En otro intercambio con tono humorístico, un usuario bromeó con llevarle ropa sucia, a lo que yani.cubana99 contestó: “Aquí la espero, con la ceniza del carbón quedarán espectaculares”.
Improvisación cotidiana en los hogares cubanos
Este tipo de testimonio se suma al de otros cubanos que han documentado cómo lavan su ropa entre escasez, apagones y falta de electrodomésticos modernos. En julio, el actor Androx Rodríguez protagonizó un tutorial casero donde muestra cómo lava con una vieja lavadora soviética Aurika y termina su video abruptamente por un apagón. “La energía no se crea ni se destruye, la quitamos”, escribió al final de su publicación.
Un mes antes, una familia de Villa Clara reveló en TikTok cómo aprovechan las pocas horas de corriente para lavar ropa con una lavadora rusa y enjuagarla en cubetas. “Contamos con pocas horas de electricidad”, comentaron mientras preparaban café en una hornilla artesanal hecha con piezas recicladas.
También se han visto casos más extremos, como el de una madre que tuvo que acudir a un río a lavar la ropa de su hija, al quedarse sin agua ni electricidad en su casa. “Estaba un poco sucio, pero pude resolver mi problema”, dijo mientras exprimía la ropa y la tendía en una cerca para que secara al sol.
Un reflejo de la precariedad estructural
Estos testimonios, grabados con sencillez pero cargados de realidad, ilustran cómo una actividad básica como lavar ropa puede convertirse en una odisea diaria en Cuba. Apagones prolongados, falta de agua corriente, altos precios del gas y la inexistencia de lavadoras automáticas obligan a muchas familias a recurrir a métodos artesanales y a la improvisación constante.
Mientras las autoridades anuncian planes de recuperación del sistema eléctrico, la vida cotidiana de millones de cubanos sigue marcada por la incertidumbre y el deterioro de los servicios más esenciales.
Preguntas frecuentes sobre la vida diaria y crisis en Cuba
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba la vida diaria de las familias?
La crisis energética en Cuba afecta profundamente la vida diaria de las familias, obligándolas a improvisar constantemente debido a los apagones prolongados. La falta de electricidad interrumpe actividades básicas como lavar la ropa, cocinar y conservar alimentos, lo que transforma tareas cotidianas en retos diarios que requieren de ingenio y resistencia.
¿Qué métodos utilizan los cubanos para lavar ropa sin lavadoras automáticas?
En ausencia de lavadoras automáticas, los cubanos recurren a métodos artesanales para lavar ropa. Utilizan lavadoras antiguas, como las soviéticas Aurika, y enjuagan la ropa en cubetas o palanganas. En casos extremos, algunas personas se ven forzadas a lavar en ríos cuando no hay acceso a agua corriente o electricidad. Estos métodos reflejan la capacidad de adaptación ante la precariedad de recursos.
¿Cuáles son las alternativas de cocción en Cuba ante la escasez de gas?
Ante la escasez de gas, muchos cubanos recurren al uso de carbón para cocinar. Los fogones de carbón se han convertido en una solución común, aunque también se utilizan hornillas improvisadas con leña y otros materiales. Sin embargo, el uso de carbón y leña acarrea preocupaciones ambientales y de salud, debido a la deforestación y la contaminación del aire que generan.
¿Cuál es el impacto de la falta de agua en el día a día de los cubanos?
La falta de agua en Cuba representa un desafío diario que afecta todas las rutinas del hogar. Las familias se ven obligadas a comprar agua a precios elevados para cubrir necesidades básicas, como beber, cocinar y limpiar. Esta situación genera estrés y dificulta el mantenimiento de la higiene personal y doméstica, agravando aún más las condiciones de vida.
