Sandro Castro explota contra El Chulo tras llamarlo "lata vieja": "Escucha mi canción para que aprendas de música"

El reguetonero cubano El Chulo arremetió recientemente contra Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, durante su participación en el programa Destino.

Allí no solo reaccionó al mensaje que Sandro había enviado al presentador, sino que además lanzó frases ofensivas hacia su persona, llamándolo “lata vieja” y “descará”.

La respuesta de Sandro no se hizo esperar. Desde sus historias en Instagram, contestó al artista con un largo mensaje cargado de burlas y ataques personales:

“Buenos días, piquetón ton ton. Pues sí, tengo que darle un saludo a un nuevo promotor que tengo, se llama las chulantongas, que está intoxicada de comerse tantas clarias. Menos mal que se quitó los alambres del cuello, eso no son tatuajes. El cuello le ha quedado azul del sarpullido, reniño, que parece un pordiosero, así que gonorrea piensa que, para medicarte, ya que te veo muy asintomática con la rabia y el dolor, te tengo que mandar unas Cristash y ponte a escuchar mi canción para que aprendas un poco de música. Porque ni dinero para comprarse la peluca tiene, porque están llenos, pero de deudas. Pues los quiero”.

Las palabras de Sandro se producen días después de que saludara públicamente al presentador de Destino en otro video que también generó reacciones en redes sociales. Puedes leer ese antecedente aquí.

El intercambio de ofensas entre Sandro y El Chulo ha encendido el debate entre los seguidores de ambos, que han inundado las redes con comentarios divididos entre la música, la política y la vida personal de los protagonistas.

Más información sobre el saludo de Sandro a Destino: Destino responde al saludo de Sandro Castro tras su mensaje.

