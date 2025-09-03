Sandro Castro explota contra El Chulo tras llamarlo "lata vieja": "Escucha mi canción para que aprendas de música"

El reguetonero cubano El Chulo arremetió recientemente contra Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, durante su participación en el programa Destino.
Allí no solo reaccionó al mensaje que Sandro había enviado al presentador, sino que además lanzó frases ofensivas hacia su persona, llamándolo “lata vieja” y “descará”.
La respuesta de Sandro no se hizo esperar. Desde sus historias en Instagram, contestó al artista con un largo mensaje cargado de burlas y ataques personales:
“Buenos días, piquetón ton ton. Pues sí, tengo que darle un saludo a un nuevo promotor que tengo, se llama las chulantongas, que está intoxicada de comerse tantas clarias. Menos mal que se quitó los alambres del cuello, eso no son tatuajes. El cuello le ha quedado azul del sarpullido, reniño, que parece un pordiosero, así que gonorrea piensa que, para medicarte, ya que te veo muy asintomática con la rabia y el dolor, te tengo que mandar unas Cristash y ponte a escuchar mi canción para que aprendas un poco de música. Porque ni dinero para comprarse la peluca tiene, porque están llenos, pero de deudas. Pues los quiero”.
Las palabras de Sandro se producen días después de que saludara públicamente al presentador de Destino en otro video que también generó reacciones en redes sociales. Puedes leer ese antecedente aquí.
El intercambio de ofensas entre Sandro y El Chulo ha encendido el debate entre los seguidores de ambos, que han inundado las redes con comentarios divididos entre la música, la política y la vida personal de los protagonistas.
Lo más leído hoy:
Más información sobre el saludo de Sandro a Destino: Destino responde al saludo de Sandro Castro tras su mensaje.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Sandro Castro y El Chulo
¿Qué motivó el conflicto entre Sandro Castro y El Chulo?
El conflicto se originó cuando el reguetonero cubano El Chulo criticó públicamente a Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, llamándolo "lata vieja" y "descará" durante su participación en el programa Destino. En respuesta, Sandro Castro utilizó sus redes sociales para lanzar burlas y ataques personales contra El Chulo, incrementando así la tensión entre ambos.
¿Cómo ha reaccionado el público ante la disputa entre Sandro Castro y El Chulo?
La disputa entre Sandro Castro y El Chulo ha polarizado a sus seguidores, generando un debate en redes sociales sobre música, política y la vida personal de ambos. Mientras algunos defienden a El Chulo por su crítica al nieto del dictador, otros apoyan a Sandro Castro, lo que ha provocado una avalancha de comentarios en las plataformas digitales.
¿Qué papel juega Destino en la controversia entre Sandro Castro y El Chulo?
Destino, un presentador dominicano popular en la farándula de Miami, fue inicialmente mencionado cuando Sandro Castro le envió un saludo público. Esto llevó a una respuesta de El Chulo en su programa, criticando a Sandro. Destino, conocido por su estilo frontal, ha respondido a Sandro con comentarios desafiantes, lo que ha contribuido al clima de controversia y atención mediática alrededor del tema.
¿Qué impacto tiene Sandro Castro en la percepción pública sobre la élite cubana?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, es percibido como un símbolo de la desconexión y decadencia de la élite comunista cubana. A través de sus excentricidades y vida ostentosa, ha sido criticado por representar la gran desigualdad en Cuba, especialmente en un momento de crisis económica y social en la isla. Su figura genera tanto rechazo como interés mediático, destacando las profundas desigualdades entre la élite del poder y la población cubana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.