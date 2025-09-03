Sandro Castro suelta bomba en entrevista sobre si grabará con Chocolate: “Es amigo mío”

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, reveló en una entrevista para el pódcast Cuba Solo Gente Bonita que es fan del reguetonero cubano Chocolate MC y dejó abierta la posibilidad de colaborar con él en un futuro tema musical.

Durante la conversación, Sandro hizo alusión a la relación cercana que asegura tener con el intérprete de El Rey de los Reparteros:

“Y si te digo que a mí me gusta el dulce, y pregunta por qué me gusta el dulce, porque me gusta el Chocolate, y tira un tema con Chocolate es que es buenísimo. No sé, bueno, ¿a qué buenísimo?", dijo.

Cuando le preguntó el presentador sobre si el reguetonero era su amigo, Sandro contestó: "Tú me lo estás preguntando porque viste cosas. Sí, es amigo mío, sí es amigo mío y de atrás. Yo esa pieza la he muerto de atrás, pero ya, ya, ya, ya, ya. Esa cosa no te la puedo decir, esto es negocio, hermano, saber estas cosas, no”.

Aunque no confirmó explícitamente que ya exista un proyecto en camino, Sandro insistió en que mantiene una amistad con Chocolate “de atrás” y que lo respeta como artista.

El comentario generó repercusión entre seguidores del género urbano, que reaccionaron en redes sociales con opiniones divididas sobre la posibilidad de una colaboración entre el polémico nieto de Fidel Castro y el reguetonero.

