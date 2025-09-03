Sandro Castro suelta bomba en entrevista sobre si grabará con Chocolate: “Es amigo mío”

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, reveló en una entrevista para el pódcast Cuba Solo Gente Bonita que es fan del reguetonero cubano Chocolate MC y dejó abierta la posibilidad de colaborar con él en un futuro tema musical.
Durante la conversación, Sandro hizo alusión a la relación cercana que asegura tener con el intérprete de El Rey de los Reparteros:
“Y si te digo que a mí me gusta el dulce, y pregunta por qué me gusta el dulce, porque me gusta el Chocolate, y tira un tema con Chocolate es que es buenísimo. No sé, bueno, ¿a qué buenísimo?", dijo.
Cuando le preguntó el presentador sobre si el reguetonero era su amigo, Sandro contestó: "Tú me lo estás preguntando porque viste cosas. Sí, es amigo mío, sí es amigo mío y de atrás. Yo esa pieza la he muerto de atrás, pero ya, ya, ya, ya, ya. Esa cosa no te la puedo decir, esto es negocio, hermano, saber estas cosas, no”.
Aunque no confirmó explícitamente que ya exista un proyecto en camino, Sandro insistió en que mantiene una amistad con Chocolate “de atrás” y que lo respeta como artista.
El comentario generó repercusión entre seguidores del género urbano, que reaccionaron en redes sociales con opiniones divididas sobre la posibilidad de una colaboración entre el polémico nieto de Fidel Castro y el reguetonero.
Lo más leído hoy:
Más información previa sobre Sandro Castro y Chocolate MC: Sandro Castro sobre Chocolate MC: "Si hablo de nuestras historias en Cuba las redes arden en vida".
Preguntas frecuentes sobre la relación entre Sandro Castro y Chocolate MC
¿Sandro Castro y Chocolate MC planean una colaboración musical?
Sandro Castro dejó abierta la posibilidad de colaborar con Chocolate MC en un futuro tema musical. Aunque no confirmó explícitamente que ya exista un proyecto en camino, aseguró que mantiene una amistad con el reguetonero cubano.
¿Cuál es la relación actual entre Sandro Castro y Chocolate MC?
Sandro Castro ha afirmado que mantiene una amistad con Chocolate MC "de atrás" y lo respeta como artista. Sin embargo, en el pasado, ambos han estado envueltos en controversias públicas y comentarios polémicos en redes sociales.
¿Por qué la relación entre Sandro Castro y Chocolate MC genera tanto interés?
La relación entre Sandro Castro y Chocolate MC genera interés debido a sus constantes polémicas y el contexto político-social en el que se encuentran. Sandro Castro, siendo nieto del dictador Fidel Castro, y Chocolate MC, un reguetonero crítico del régimen, son figuras públicas que atraen la atención mediática en Cuba y entre la diáspora cubana.
¿Cómo ha reaccionado Chocolate MC a los comentarios de Sandro Castro?
Chocolate MC ha respondido con dureza a los comentarios de Sandro Castro, acusándolo de ser parte de un supuesto “proyecto” del régimen cubano para distraer al pueblo. El reguetonero ha calificado a Sandro de "descarado" y "herencia del abuelo", en referencia a Fidel Castro.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.