Alerta para inmigrantes en EE.UU.: USCIS suma agentes armados con autoridad para arrestar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tendrá agentes armados con autoridad para arrestar y ejecutar cateos, tras una nueva regla del gobierno de Donald Trump.

Según informó este jueves USCIS en su sitio web oficial, la regla final publicada otorga a la agencia poderes plenos de aplicación de la ley, delegados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Los nuevos oficiales, clasificados como agentes especiales 1811, tendrán la facultad de investigar, detener, portar armas de fuego, ejecutar órdenes judiciales y presentar cargos contra quienes infrinjan las leyes de inmigración.

“USCIS siempre ha sido una agencia de aplicación de la ley. Este momento histórico nos permitirá abordar mejor los delitos migratorios, responsabilizar a quienes cometen fraudes y actuar como multiplicador de fuerzas para DHS”, dijo el director de la agencia, Joseph B. Edlow, citado en la nota.

La medida también concede a USCIS capacidad para ordenar la remoción expedita e investigar violaciones civiles y penales dentro de su jurisdicción, sin necesidad de transferir los casos a la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE.

Con esta reforma, ICE, HSI y ERO podrán concentrarse en combatir la delincuencia transnacional y deportar a inmigrantes indocumentados, mientras USCIS asume la responsabilidad de procesar expedientes de fraude migratorio y ejecutar expulsiones.

La agencia anunció además que reclutará y entrenará a los nuevos agentes especiales. La regla entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

