Escándalo sanitario: Hospital oncológico de Camagüey convertido en foco de plagas

La sala clínica del Hospital Oncológico de Camagüey enfrenta una grave crisis sanitaria tras detectarse una plaga de cucarachas que se extiende por prácticamente todo el centro asistencial.
Según la evidencia aportada por el periodista independiente José Luis Tan Estrada, la situación representa un riesgo inminente para pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud, especialmente porque en esta institución se atiende a personas inmunodeprimidas y con alta vulnerabilidad.
De acuerdo con denuncias, la infestación no se limita a áreas aisladas, sino que afecta de forma generalizada a las instalaciones del hospital.
Este panorama ha despertado alarma en la comunidad, que advierte que la insalubridad compromete la seguridad de los tratamientos y la recuperación de los enfermos.
Lo que debería ser un espacio de cuidado, esperanza y atención especializada, se ha convertido en un foco de peligro para quienes dependen de los servicios de salud oncológica.
Pacientes y familiares reclaman medidas urgentes de fumigación, limpieza profunda y control higiénico-sanitario, antes de que la situación derive en una crisis mayor.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado de insalubridad en el hospital ni sobre las acciones que se implementarán para erradicar la plaga.
La insalubridad en los hospitales de Camagüey expone a pacientes y personal a enfermedades como estafilococos, estreptococos y otras infecciones.
Denuncias recientes también exhiben que el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech y el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña presenta una crítica situación de insalubridad.
La presencia de cucarachas, orina estancada, malos olores y utensilios sucios atentan contra la vida de los pacientes.
