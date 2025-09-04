Muere un niño en Sancti Spíritus por complicaciones asociadas al dengue

Vídeos relacionados:
Trinidad, en Sancti Spíritus, está de luto tras la muerte de un niño identificado como Yoel, víctima de complicaciones asociadas al dengue hemorrágico, una enfermedad que golpea con fuerza a varias provincias cubanas.
En redes sociales, familiares, vecinos y amigos han expresado el profundo dolor por la pérdida de un pequeño que era descrito como alegre, cariñoso y respetuoso.
“EPD mi niño lindo, no tengo palabras para expresar el dolor tan grande que tengo donde estés… tu mami, tu hermano y tu papi y toda la familia siempre te vamos a recordar. Vuela alto, pero muy alto, mi príncipe”, escribió un allegado en un mensaje cargado de tristeza.
El barrio entero lloró la partida. “Tu barrio entero siente mucho tu pérdida, eras tan solo un niño que empezaba a crecer, ahora que Diosito te ilumine siempre, Yoel”, compartió otra vecina.
Otros testimonios revelan el impacto humano de esta tragedia. “Dios mío no tengo palabras para expresar tanto dolor… mis más sinceras condolencias para tu mami, tu papi y tu hermanito. Vuela alto príncipe, que Jehová te tendrá en su manto celestial como un ángel más”, escribió un internauta.
Por su parte, otro usuario recordó que “lo vi nacer, conviví con él toda su infancia. Gordito, saludable, juguetón, pero respetuoso y cariñoso. Te nos vas y jamás te olvidaremos ni yo ni mi familia. Sé que serás un angelito de los más queridos”.
Dengue en Cuba: siete provincias con transmisión activa
La muerte del menor ocurre en un momento en que el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado la transmisión activa de dengue en siete provincias del país.
El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, informó que cuatro pacientes permanecen en terapia intensiva, dos en estado grave y dos críticos, en medio de un repunte de contagios.
El funcionario alertó que, aunque la mayoría de los enfermos logran recuperarse, el dengue puede presentar complicaciones que requieren atención inmediata.
También recordó que el virus circula en un contexto de gran fragilidad del sistema sanitario, con limitaciones de medicamentos, falta de control efectivo del mosquito Aedes aegypti y problemas en el acceso al agua potable.
La situación epidemiológica se agrava con la presencia del virus de Oropouche, que circula en 11 provincias, y el chikungunya, con casos reportados en Matanzas.
Las autoridades sanitarias insisten en extremar medidas de prevención, evitar la automedicación y acudir de inmediato al médico en caso de fiebre, dolores intensos o síntomas sospechosos.
Una tragedia que refleja la vulnerabilidad de las familias cubanas
La muerte de Yoel, un niño que apenas comenzaba a crecer, es un golpe devastador para su familia y su comunidad, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad de miles de familias en Cuba frente a brotes de enfermedades que encuentran terreno fértil en la crisis sanitaria y las carencias estructurales.
Mientras su barrio lo despide entre lágrimas y recuerdos, el dolor de su partida se une a la preocupación creciente de un país que lucha por contener el avance del dengue y sus consecuencias más graves.
