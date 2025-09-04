Alarma en Matanzas: Se disparan los casos febriles en Unión de Reyes

Vídeos relacionados:

El régimen cubano, en su cadena de fracasos en salud pública, suma ahora un nuevo episodio: el aumento de síndromes febriles en el municipio matancero Unión de Reyes, que obligó a medidas de emergencia.

Según informó este jueves el periódico oficialista Girón en su página de Facebook, el director municipal de Salud Pública, Raydel Alejandro Sotés Carrera, reconoció que el incremento de pacientes febriles se concentra en los poblados de Alacranes y Unión de Reyes.

Las zonas más afectadas incluyen las manzanas 18, 19, 20, 21 y 28A en Alacranes, así como las manzanas 46, 39, 26A y 11 en Unión de Reyes, datos que alertan de la extensión de la afectación.

Ante la situación, se decidió trasladar un puesto de mando hacia las áreas en transmisión para coordinar con más rapidez las acciones de control vectorial y vigilancia epidemiológica, medida que debió implementarse mucho tiempo antes.

Sotés admitió que, debido al déficit de personal, se incorporaron trabajadores de otros policlínicos y se contrató a antiguos fumigadores, evidenciando que más que una estrategia, se aplica el viejo método “de apagar fuegos”.

En la primera semana se fumigaron 496 viviendas, se hicieron 237 tratamientos focales, se detectaron cuatro focos de mosquitos, se procesaron 28 PCR y se pesquisaron 592 personas, de las cuales 21 presentaban síndromes febriles sin acudir a instituciones de salud.

Las autoridades evalúan además trasladar temporalmente un laboratorio clínico a las zonas más afectadas para realizar pruebas diagnósticas, entre ellas las de IGM al sexto día de síntomas, que permiten identificar el serotipo de dengue.

Con estas acciones, el régimen está admitiendo que existe un problema de grandes dimensiones en estas localidades y le pone el nombre a la enfermedad que está diezmando a la población: dengue.

El llamado oficial incluye reforzar el autofocal familiar, tapar los depósitos de agua y eliminar los recipientes destapados donde pueda acumularse líquido, principal criadero del mosquito Aedes aegypti.

Las acciones se mantendrán de manera simultánea en Juan Gualberto Gómez, Alacranes y Unión de Reyes, con el objetivo de cortar la transmisión y “proteger la salud de la población”, según las autoridades sanitarias.

En días recientes, se ha confirmado un brote de chikunguña en un poblado de Matanzas, lo que agrava el panorama epidemiológico de la provincia y refuerza la preocupación por la circulación simultánea de varias enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

La situación es especialmente crítica en localidades donde habitantes han denunciado que hasta el 70 % de los vecinos presenta síntomas compatibles con arbovirosis, sin acceso sistemático a pruebas diagnósticas ni tratamientos efectivos. La falta de control y respuesta oportuna ha llevado a una transmisión desbordada en varios puntos.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias han admitido la existencia de una transmisión activa de dengue en el país, con reportes crecientes desde diversas provincias, lo que contrasta con el discurso previo de aparente normalidad.

El fenómeno no se limita a Matanzas. En Ciego de Ávila también se ha registrado un aumento notable de casos febriles, lo cual pone de manifiesto un patrón de expansión geográfica de la enfermedad. Esta situación ha forzado la hospitalización de varios pacientes, incluyendo casos graves.

Entre los reportes más alarmantes se encuentra el ingreso en unidades de terapia intensiva de al menos cuatro personas afectadas por dengue, lo que subraya la gravedad del cuadro clínico en algunos pacientes y la fragilidad del sistema hospitalario para atender este tipo de brotes en condiciones adecuadas.

