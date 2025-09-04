La influencer cubana Flor de Cuba está de celebración doble. No solo acaba de estrenar un Range Rover blanco de esos con los que muchos sueñan, sino que también cumplió una de sus metas más personales: enviar su primer auto a Cuba, un gesto que muchos de sus seguidores han aplaudido con emoción.
“Mi primer auto en Cuba”, escribió Flor en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se le ve despidiendo el vehículo. Y no es cualquier auto: se trata del Toyota Corolla que compró a finales de 2024, aquel que fue su “primer carrito en la yuma” y que ahora cambia de dueño para pasar a manos de sus hijos en la isla. Flor está feliz, y no lo esconde.
Tras compartir esa noticia, la creadora de contenido volvió a sorprender a sus seguidores al publicar unas fotos posando junto a un Range Rover blanco, completamente nuevo. En la imagen aparece junto a su pareja, Alex, y recuerda que “hace 10 meses andaban en un transportation que le sonaba todo”.
El salto no es menor. De un Corolla usado, a un Mercedes-Benz, y de ahí a un Range Rover. Un escalón tras otro, a golpe de contenido, campañas publicitarias, colaboraciones y, por supuesto, una comunidad fiel de seguidores que no la sueltan. El nuevo vehículo, por cierto, está valorado en más de 50.000 dólares, dependiendo del modelo y equipamiento.
Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de comentarios llenaron la publicación con felicitaciones, bendiciones y mensajes cargados de cariño y admiración. “Ese es el carro que yo también quiero”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Cada día un pasito más, miles de bendiciones, asere”.
Lo cierto es que Flor de Cuba ha logrado construir una comunidad sólida gracias a una fórmula efectiva: sinceridad, carisma y constancia. No oculta sus logros, pero tampoco sus tropiezos. Y quizás ahí radique el secreto de por qué su público celebra cada paso como si fuera propio.
Ahora, con un nuevo auto en su garaje y otro camino a Cuba, Flor continúa construyendo su vida en Louisville, Kentucky, con esfuerzo, determinación y autenticidad. Y aunque las críticas nunca faltan, ella está decidida a escribir su propia historia en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre los logros y vida de Flor de Cuba
¿Qué auto envió Flor de Cuba a sus hijos en Cuba?
Flor de Cuba envió un Toyota Corolla a sus hijos en Cuba. Este es el primer auto que compró en Estados Unidos y lo considera un logro personal significativo.
¿Cómo ha evolucionado la carrera de Flor de Cuba en Estados Unidos?
Flor de Cuba ha experimentado un notable progreso personal y profesional en Estados Unidos. Ha pasado de vivir en condiciones humildes a convertirse en empresaria y adquirir un lujoso Range Rover, demostrando su éxito en la creación de contenido y superación personal.
¿Por qué Flor de Cuba critica a los universitarios cubanos?
Flor de Cuba ha sido criticada por sus comentarios hacia los universitarios cubanos, a quienes aconseja dejar de estudiar y buscar formas de ganar dinero. Ella argumenta que la educación en Cuba no garantiza un futuro próspero y promueve el emprendimiento y la obtención de ingresos en dólares como alternativas más viables.
¿Qué representa para Flor de Cuba su nuevo auto Range Rover?
El nuevo Range Rover de Flor de Cuba simboliza un escalón más en su ascendente carrera y refleja el éxito que ha alcanzado gracias a su esfuerzo como influencer. Esta adquisición es un motivo de celebración para ella y sus seguidores, quienes la han apoyado en su trayectoria.
