Sube el precio de una de las divisas en el mercado negro en Cuba

El precio del dólar estadounidense mantiene un alto valor en el mercado informal cubano, cotizándose este viernes en 410 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta cifra refleja la creciente presión sobre la moneda nacional y el alto nivel de demanda del billete verde en un contexto de inflación y escasez sostenida.

Por su parte, el euro sigue estable y se cotiza en 460 CUP. Es la moneda extranjera con mayor valor en el mercado informal. Esta tendencia refuerza su uso en transacciones de alto valor y en el ahorro familiar, especialmente entre quienes reciben remesas desde Europa o se preparan para emigrar al viejo continente.

Mientras tanto, el MLC (Moneda Libremente Convertible), utilizada en las tiendas estatales que venden productos básicos en divisas, sorprende este viernes con un nuevo incremento. Por segundo día sube de valor, pasando de los 192 pesos que valía este jueves a los 195 CUP en los que se vende este 5 de septiembre.

Evolución de la tasa de cambio

Tiene menor cotización que el dólar y el euro, y por momentos parece que dejará de ser usada en la isla, pero el MLC sigue siendo necesario para el acceso a bienes esenciales, lo que lo mantiene como una moneda de interés entre los cubanos.

Estas tasas evidencian la continua devaluación del peso cubano frente a las divisas extranjeras, profundizando la crisis económica que vive la población en su día a día.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio informal en Cuba, viernes, 5 de septiembre, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 410 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 460 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 195 CUP

Equivalencia en pesos cubanos (CUP) según billetes disponibles

Dólar estadounidense (USD) – 410 CUP por 1 USD

• 1 USD = 410 CUP

• 5 USD = 2,050 CUP

• 10 USD = 4,100 CUP

• 20 USD = 8,200 CUP

• 50 USD = 20,500 CUP

• 100 USD = 41,000 CUP

Euro (EUR) – 460 CUP por 1 EUR

• 5 EUR = 2,300 CUP

• 10 EUR = 4,600 CUP

• 20 EUR = 9,200 CUP

• 50 EUR = 23,000 CUP

• 100 EUR = 46,000 CUP

• 200 EUR = 92,000 CUP

• 500 EUR = 230,000 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba