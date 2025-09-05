Sube el precio de una de las divisas en el mercado negro en Cuba

El precio del dólar estadounidense mantiene un alto valor en el mercado informal cubano, cotizándose este viernes en 410 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.
Esta cifra refleja la creciente presión sobre la moneda nacional y el alto nivel de demanda del billete verde en un contexto de inflación y escasez sostenida.
Por su parte, el euro sigue estable y se cotiza en 460 CUP. Es la moneda extranjera con mayor valor en el mercado informal. Esta tendencia refuerza su uso en transacciones de alto valor y en el ahorro familiar, especialmente entre quienes reciben remesas desde Europa o se preparan para emigrar al viejo continente.
Mientras tanto, el MLC (Moneda Libremente Convertible), utilizada en las tiendas estatales que venden productos básicos en divisas, sorprende este viernes con un nuevo incremento. Por segundo día sube de valor, pasando de los 192 pesos que valía este jueves a los 195 CUP en los que se vende este 5 de septiembre.
Evolución de la tasa de cambio
Tiene menor cotización que el dólar y el euro, y por momentos parece que dejará de ser usada en la isla, pero el MLC sigue siendo necesario para el acceso a bienes esenciales, lo que lo mantiene como una moneda de interés entre los cubanos.
Estas tasas evidencian la continua devaluación del peso cubano frente a las divisas extranjeras, profundizando la crisis económica que vive la población en su día a día.
Lo más leído hoy:
Tasa de cambio informal en Cuba, viernes, 5 de septiembre, 2025 - 07:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 410 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 460 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 195 CUP
Equivalencia en pesos cubanos (CUP) según billetes disponibles
Dólar estadounidense (USD) – 410 CUP por 1 USD
• 1 USD = 410 CUP
• 5 USD = 2,050 CUP
• 10 USD = 4,100 CUP
• 20 USD = 8,200 CUP
• 50 USD = 20,500 CUP
• 100 USD = 41,000 CUP
Euro (EUR) – 460 CUP por 1 EUR
• 5 EUR = 2,300 CUP
• 10 EUR = 4,600 CUP
• 20 EUR = 9,200 CUP
• 50 EUR = 23,000 CUP
• 100 EUR = 46,000 CUP
• 200 EUR = 92,000 CUP
• 500 EUR = 230,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es el precio actual del dólar en el mercado negro en Cuba?
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 410 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal cubano. Esta cifra refleja la creciente demanda y la presión inflacionaria sobre la moneda nacional en un contexto de crisis económica. La fluctuación del dólar en semanas anteriores también muestra una tendencia al alza, destacando su relevancia en las transacciones y como refugio de valor.
¿Por qué el euro es la moneda más cara en el mercado informal cubano?
El euro se cotiza a 460 CUP, siendo la moneda extranjera con mayor valor en el mercado informal cubano. Su alto precio se debe a la escasez en circulación y a la alta demanda por parte de quienes reciben remesas desde Europa o planean emigrar al continente. Además, el euro es preferido para transacciones de alto valor y ahorro familiar, lo que refuerza su posición como la divisa más cara.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza actualmente a 195 CUP. Aunque tiene un valor menor que el dólar y el euro, es crucial para acceder a productos básicos en las tiendas estatales que operan en divisas. A pesar de su menor cotización, el MLC sigue siendo necesario para los cubanos debido a la escasez de bienes esenciales en pesos cubanos.
¿Cómo ha afectado la devaluación del peso cubano a la economía del país?
La devaluación del peso cubano ha exacerbado la crisis económica en Cuba. La pérdida de valor del peso frente a divisas como el dólar y el euro ha incrementado la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de la población. La continua depreciación afecta el acceso a bienes y servicios básicos, generando incertidumbre y presión sobre las finanzas personales de los cubanos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.