Importante subidón del dólar y del euro en Cuba: Así amanecieron hoy las divisas

Pelo suelto y carretera... así andan el dólar y el euro en Cuba. Al amanecer de este jueves ambas monedas experimentan importantes aumentos de precio en el mercado informal, según el parte diario de elTOQUE.

En las últimas horas el dólar ha escalado cinco pesos de golpe y se sitúa en los 410 CUP.

El euro, por su parte, sube a 455 CUP, lo que supone un aumento de dos unidades.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, cae a 193 CUP, movimiento que confirma la caída a los abismos de la moneda virtual con que opera el régimen.

Evolución de la tasa de cambio

A la luz de la creciente actividad de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano, y en concreto del dólar y del euro en los últimos meses, es un hecho es que la moneda nacional está cada vez más débil y que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo.

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria sobre las que hasta el momento no se ha pronunciado.

Tasa de cambio hoy 28/08/2025 - 6:38 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 455 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 193 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 28 de agosto:

1 USD = 410 CUP.

5 USD = 2,050 CUP.

10 USD = 4,100 CUP.

20 USD = 8,200 CUP.

50 USD = 20,500 CUP.

100 USD = 41,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 455 CUP.

5 EUR = 2,275 CUP.

10 EUR = 4,550 CUP.

20 EUR = 9,100 CUP.

50 EUR = 22,750 CUP.

100 EUR = 45,500 CUP.

200 EUR = 91,000 CUP.

500 EUR = 227,500 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.