Sorpresa en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba ha roto la estabilidad que sostenía desde hace casi una semana tras confirmarse en las últimas horas un ligero repunte de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

Al amanecer de este 4 de septiembre, la agonizante moneda virtual con que opera el régimen cubano ha subido de 190 a 192 CUP, un inesperado aumento de dos pesos.

La MLC, que encadenaba varias semanas de sucesivas caídas, se resiste a morir, y marca un desconcertante repunte.

El dólar, por su parte, sigue tasado en 410 CUP; mientras que el euro se mantiene con un promedio de venta estimado en 460 CUP, según revela el parte diario de elTOQUE.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 04/09/2025 - 7:45 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 192 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento no hay novedades sobre el tema.

En días recientes, el régimen cubano anunció que el salario medio mensual en el país ascendió a 6,649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 16,4 % en relación con el mismo período del año anterior.

El dato, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y reproducido por Cubadebate, fue presentado como un indicador positivo de la política económica oficial.

Sin embargo, lejos de significar un alivio para la población, este aumento se traduce en poco o nada ante la profunda crisis inflacionaria y la continua depreciación del peso cubano.

Los números chocan con la realidad del día a día: la tasa del mercado informal revela que el dólar se mantiene en 410 CUP, por lo que ese nuevo salario medio apenas equivale a unos 16,22 dólares mensuales. Es decir, lo que gana un trabajador en un mes no alcanza para cubrir ni una mínima parte de sus necesidades.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de septiembre:

1 USD = 410 CUP.

5 USD = 2,050 CUP.

10 USD = 4,100 CUP.

20 USD = 8,200 CUP.

50 USD = 20,500 CUP.

100 USD = 41,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 460 CUP.

5 EUR = 2,300 CUP.

10 EUR = 4,600 CUP.

20 EUR = 9,200 CUP.

50 EUR = 23,000 CUP.

100 EUR = 46,000 CUP.

200 EUR = 92,000 CUP.

500 EUR = 230,000 CUP.