Tasa de cambio en Cuba: Una divisa sube y otra se desploma

Este viernes dos divisas experimentan nuevos cambios en el mercado informal: el euro sube y la Moneda Libremente Convertible (MLC) baja de precio.

A las 7:00 a.m. (hora local cubana), la moneda europea escala a los 455 CUP, cinco pesos más que el día anterior y nueva cifra récord en la compraventa a pie de calle en Cuba.

La MLC, en cambio, cae a 190 CUP, tres pesos menos que ayer, lo que marca un paso más en la caída a los abismos del engendro económico digital con que opera el régimen.

El dólar, por su parte, mantiene los 410 CUP alcanzados el día anterior, según revela el parte diario de elTOQUE.

Evolución de la tasa de cambio

A la luz de la creciente actividad de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano, y en concreto del dólar y del euro en los últimos meses, es un hecho es que la moneda nacional está cada vez más débil y que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo.

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria sobre las que hasta el momento no se ha pronunciado.

Tasa de cambio hoy 29/08/2025 - 7:42 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 190 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 29 de agosto:

1 USD = 410 CUP.

5 USD = 2,050 CUP.

10 USD = 4,100 CUP.

20 USD = 8,200 CUP.

50 USD = 20,500 CUP.

100 USD = 41,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 460 CUP.

5 EUR = 2,300 CUP.

10 EUR = 4,600 CUP.

20 EUR = 9,200 CUP.

50 EUR = 23,000 CUP.

100 EUR = 46,000 CUP.

200 EUR = 92,000 CUP.

500 EUR = 230,000 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.