Aumenta el precio de una de las tres divisas en el mercado informal en Cuba

Tras cinco días consecutivos sin cambios de precio en el mercado informal cubano, al amanecer de este miércoles el euro experimenta un subidón en su valor promedio de venta, según el parte diario de elTOQUE, que documenta los altibajos de las tres monedas.

A las 8:00 a.m. de este 27 de agosto, la moneda europea escala a los 353 CUP, lo que supone tres pesos más que el valor que había ostentado desde el pasado 12 de agosto, valor solo interrumpido el día 19, por un fugaz incremento a 451.

El dólar, por su parte, continúa tasado en 405 CUP.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), retiene de momento los 195 CUP a los que arribó el pasado viernes, tras haber caído cinco pesos de golpe.

Evolución de la tasa de cambio

A la luz de la creciente actividad de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano, y en concreto del dólar y del euro en los últimos meses, es un hecho es que la moneda nacional está cada vez más débil y que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo.

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria sobre las que hasta el momento no se ha pronunciado.

Tasa de cambio hoy 27/08/2025 - 8:56 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 453 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 195 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 27 de agosto:

1 USD = 405 CUP.

5 USD = 2,025 CUP.

10 USD = 4,050 CUP.

20 USD = 8,100 CUP.

50 USD = 20,250 CUP.

100 USD = 40,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 453 CUP.

5 EUR = 2,265 CUP.

10 EUR = 4,530 CUP.

20 EUR = 9,060 CUP.

50 EUR = 22,650 CUP.

100 EUR = 45,300 CUP.

200 EUR = 90,600 CUP.

500 EUR = 226,500 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.

Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba