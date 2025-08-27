Aumenta el precio de una de las tres divisas en el mercado informal en Cuba

Tras cinco días consecutivos sin cambios de precio en el mercado informal cubano, al amanecer de este miércoles el euro experimenta un subidón en su valor promedio de venta, según el parte diario de elTOQUE, que documenta los altibajos de las tres monedas.
A las 8:00 a.m. de este 27 de agosto, la moneda europea escala a los 353 CUP, lo que supone tres pesos más que el valor que había ostentado desde el pasado 12 de agosto, valor solo interrumpido el día 19, por un fugaz incremento a 451.
El dólar, por su parte, continúa tasado en 405 CUP.
En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), retiene de momento los 195 CUP a los que arribó el pasado viernes, tras haber caído cinco pesos de golpe.
Evolución de la tasa de cambio
A la luz de la creciente actividad de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano, y en concreto del dólar y del euro en los últimos meses, es un hecho es que la moneda nacional está cada vez más débil y que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo.
Mientras tanto, el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria sobre las que hasta el momento no se ha pronunciado.
Lo más leído hoy:
Tasa de cambio hoy 27/08/2025 - 8:56 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 453 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 195 CUP.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 27 de agosto:
1 USD = 405 CUP.
5 USD = 2,025 CUP.
10 USD = 4,050 CUP.
20 USD = 8,100 CUP.
50 USD = 20,250 CUP.
100 USD = 40,500 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 453 CUP.
5 EUR = 2,265 CUP.
10 EUR = 4,530 CUP.
20 EUR = 9,060 CUP.
50 EUR = 22,650 CUP.
100 EUR = 45,300 CUP.
200 EUR = 90,600 CUP.
500 EUR = 226,500 CUP.
En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es el precio actual del euro en el mercado informal cubano?
El precio actual del euro en el mercado informal cubano es de 453 CUP. Este aumento representa un incremento de tres pesos en comparación con los días anteriores, reflejando la inestabilidad y la depreciación constante del peso cubano.
¿Por qué el peso cubano sigue perdiendo valor frente a las divisas extranjeras?
La constante devaluación del peso cubano se debe a una serie de factores económicos, incluyendo la falta de divisas, la inflación y la escasez de productos básicos. El gobierno cubano ha prometido reformas cambiarias, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna acción. Esto deja a la población en una situación de incertidumbre económica.
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar y la MLC en Cuba?
La tasa de cambio actual del dólar es de 405 CUP y la MLC se mantiene en 195 CUP. Mientras que el dólar ha permanecido estable en los últimos días, la MLC ha experimentado fluctuaciones recientes, lo que refleja la inestabilidad del mercado informal cubano.
¿Qué medidas ha anunciado el gobierno cubano para controlar el mercado cambiario?
En julio, el primer ministro Manuel Marrero anunció posibles transformaciones en el mercado cambiario oficial. Sin embargo, hasta ahora no se han implementado cambios concretos, lo que mantiene la incertidumbre y afecta la confianza en la economía cubana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.