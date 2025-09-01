Tasa de cambio en Cuba: Así comienza septiembre en el mercado informal de divisas

Este lunes no hay cambios en el mercado informal cubano.

Tras un fin de semana en completa calma, las divisas conservan por cuarto día consecutivo los precios que alcanzaron el pasado viernes.

A las 7:00 a.m. (hora local cubana) de este 1 de septiembre, el dólar sigue tasado en 410 CUP, mientras que el euro se mantiene 50 pesos por encima de la moneda estadounidese, con un promedio de venta estimado en 460 CUP, según revela el parte diario de elTOQUE.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por parte, sigue tasada en 190 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 190 CUP.

Salario medio en Cuba sube pero la dolarización se dispara

En días recientes, el régimen cubano anunció con bombos y platillos que el salario medio mensual en el país ascendió a 6,649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 16,4 % en relación con el mismo período del año anterior.

El dato, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y replicado por Cubadebate, fue presentado como un indicador positivo de la política económica oficial.

Sin embargo, lejos de significar un alivio para la población, este aumento se traduce en poco o nada ante la profunda crisis inflacionaria y la continua depreciación del peso cubano.

Los números "en papel" chocan con la realidad del día a día: la tasa del mercado informal revela que el dólar se mantiene en 410 CUP, por lo que ese nuevo salario medio apenas equivale a unos 16,22 dólares mensuales.

Es decir, lo que gana un trabajador en un mes no alcanza para cubrir ni una mínima parte de sus necesidades.

En junio, la ONEI anunció un aumento del salario medio mensual a 6,506,5 pesos, el equivalente entonces a apenas 17 dólares al cambio informal vigente en en ese momento en la isla.

A pesar del supuesto crecimiento salarial, el poder adquisitivo continúa en picado.

El propio vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, reconoció en febrero que "con un salario de 6,000 pesos no se puede vivir".

Y no exageraba. Hoy, un cubano necesita entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales para subsistir mínimamente, según cálculos de economistas independientes.

En un país donde la mayor parte de los productos básicos -se venden en dólares o MLC, el salario en pesos resulta inútil.

En definitiva, el anuncio oficial del incremento salarial no representa un alivio para los cubanos, sino un nuevo intento de disfrazar con cifras un problema estructural. Los salarios crecen en términos nominales, pero la inflación, la dolarización y la escasez devoran cualquier ganancia.

Mientras el gobierno presume de aumentos, el cubano de a pie continúa atrapado en una economía fragmentada, con una moneda devaluada y una canasta básica inalcanzable.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de septiembre:

1 USD = 410 CUP.

5 USD = 2,050 CUP.

10 USD = 4,100 CUP.

20 USD = 8,200 CUP.

50 USD = 20,500 CUP.

100 USD = 41,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 460 CUP.

5 EUR = 2,300 CUP.

10 EUR = 4,600 CUP.

20 EUR = 9,200 CUP.

50 EUR = 23,000 CUP.

100 EUR = 46,000 CUP.

200 EUR = 92,000 CUP.

500 EUR = 230,000 CUP.