Miami-Dade ofrece preparación para el examen de ciudadanía estadounidense

El distrito escolar de Miami-Dade inició recientemente el trimestre de otoño para adultos, que incluye clases de inglés y de preparación para aquellos emigrantes interesados en hacer el examen de ciudadanía.

En un esfuerzo por preparar a los residentes para el examen de naturalización de Estados Unidos, las escuelas públicas del condado ofrecen cursos diseñados no solo para enseñar a leer y escribir en inglés, sino también para familiarizar a los estudiantes con el vocabulario y las respuestas necesarias para superar la entrevista de ciudadanía.

Miguel Veloso, director del centro de educación para adultos de Miami Springs Senior High, señaló a Telemundo 51, estos programas permiten a los estudiantes "sentirse que han salido adelante y que pueden lograrlo".

Veloso explicó que, hasta el momento, no se han modificado las preguntas del examen, por lo que la parte de lectura y escritura se mantiene igual.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la entrevista podría ser más estricta debido a la discreción adicional otorgada a los oficiales de inmigración.

Las clases del distrito escolar tienen un costo de 75 dólares y se ofrecen en horarios nocturnos y fines de semana, con disponibilidad aún para nuevos estudiantes.

Además de la preparación académica, los cursos guían a los solicitantes en la tramitación de la ciudadanía. Ello es relevante tras los cambios recientes en el proceso de naturalización, que han reincorporado la práctica de "verificaciones vecinales".

Ahora los oficiales de inmigración evaluarán el carácter moral de los solicitantes en entrevistas a vecinos, empleadores y contactos cercanos, para verificar aspectos como la conducta moral, el apego a la Constitución y la disposición a contribuir al "buen orden y felicidad" del país.

Contexto nacional y cambios en la política migratoria

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que endurecerá el examen de ciudadanía, como parte de nuevos ajustes al proceso de naturalización por parte de la actual administración.

El director de la agencia, Joseph Edlow, ha señalado que el examen actual "no es muy difícil" y que memorizar las respuestas no refleja adecuadamente el espíritu de la ley.

Durante su mandato, el expresidente Joe Biden simplificó la prueba al reducir el número de preguntas y adoptar un formato menos exigente que el introducido por la administración Trump en 2020.

Pero ahora Edlow sostiene que su intención es volver a un formato más riguroso, similar al anterior, en el que los inmigrantes deben demostrar un conocimiento más profundo de la historia, la estructura política y los valores cívicos de Estados Unidos.

Estas modificaciones se inscriben en una política migratoria más restrictiva, que también contempla cambios en la selección de visados de trabajo H-1B y en el tratamiento de casos de asilo.

Según los expertos, la combinación de clases locales y la actualización de las reglas nacionales refleja la necesidad de que los solicitantes se preparen con antelación y con apoyo educativo para cumplir con los nuevos estándares del proceso de naturalización.

