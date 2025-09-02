Arrestan en Texas a mujer por tráfico de inmigrantes indocumentados, incluidos cubanos

Una mujer de Misisipi fue arrestada en Texas acusada de traficar con cuatro inmigrantes indocumentados, entre ellos tres procedentes de Cuba y El Salvador, y un extranjero de interés especial de Afganistán, según reportaron Telemundo 40 McAllen y WLBT3.
El operativo ocurrió el pasado 27 de agosto en el condado Val Verde, cuando una patrulla estatal detuvo un vehículo Toyota Rav 4 color plateado conducido por Shakira Dominique Jordan, residente de Jackson, Misisipi. Dentro del auto viajaban los inmigrantes, quienes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Las imágenes de la detención, captadas por la cámara corporal de un oficial, muestran el momento en que Jordan fue cuestionada sobre los pasajeros. La mujer intentó justificarse diciendo que se trataba de “amigos para un amigo”, pero fue arrestada de inmediato junto a los cuatro ocupantes del vehículo.
De acuerdo con los reportes, tres de los pasajeros eran migrantes cubanos y salvadoreños, mientras que el cuarto fue identificado como Sharifullah Sharif Zoi, de 28 años, originario de Afganistán, clasificado por las autoridades como “extranjero de interés especial” por representar un posible riesgo para la seguridad pública y nacional.
Jordan enfrenta ahora cuatro cargos por delito grave de tráfico de personas. “Como parte de la misión continua de seguridad fronteriza del DPS, mantenemos nuestro compromiso de fortalecer las medidas de seguridad y desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestras comunidades”, declaró el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, citado por WLBT3.
El caso refleja una realidad cada vez más frecuente en la frontera sur de Estados Unidos, donde migrantes cubanos arriesgan su vida y su futuro en medio de redes de tráfico humano que los utilizan como mercancía.
