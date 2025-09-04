Inicia audiencia clave sobre el futuro de Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

El polémico centro de detención para migrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, enfrenta un momento decisivo tras la audiencia iniciada este jueves en un tribunal federal de Fort Myers.

De acuerdo con el sitio Local 10 News, el caso combina dos frentes judiciales: una demanda ambiental que ordena el cierre de la instalación y otra que denuncia violaciones a los derechos de los detenidos.

Dos demandas en paralelo

En julio, la jueza federal Kathleen Williams dictó una orden preliminar de cierre del centro para finales de octubre, al considerar que el estado de Florida y el gobierno federal violaron la ley al no realizar un estudio ambiental antes de levantar la instalación en un área de humedales protegidos. La orden exige el traslado de los detenidos, así como el desmantelamiento de equipos y cercas.

En paralelo, abogados de inmigrantes reclaman que el centro vulnera la Primera Enmienda, al impedir a los detenidos mantener reuniones privadas con sus abogados o comunicarse de forma adecuada por teléfono y videoconferencia. Estos señalan que, a pesar de la orden de cierre, la instalación sigue activa y albergando migrantes, lo que mantiene viva la denuncia por violación de derechos.

Argumentos en la corte

Durante la audiencia de este jueves, los abogados de los detenidos insistieron en que la orden ambiental no resuelve los problemas de acceso legal, ya que el centro continúa en operaciones.

Por su parte, los gobiernos estatal y federal pidieron al tribunal una suspensión (“stay”) de la orden de Williams, lo que les permitiría mantener abierto “Alligator Alcatraz” mientras avanza la apelación, según el citado medio.

El control de la instalación es otro punto de choque. Florida afirma que el centro es de gestión estatal y, por tanto, no está sujeto a las normas federales. El gobierno federal, en cambio, alega que no tiene responsabilidad, ya que no ha destinado fondos para su construcción ni operación, aunque ICE mantiene presencia con apenas cuatro agentes por turno.

Contexto político y ambiental

El centro fue levantado a toda prisa en junio, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, como parte de los planes del presidente Donald Trump para reforzar las deportaciones.

Ubicado en un aeródromo remoto rodeado de pantanos, fue presentado como un lugar “a prueba de fugas”, de ahí el apodo de “Alligator Alcatraz”, en referencia a la célebre prisión de California.

La instalación también enfrenta críticas de organizaciones como Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee, que acusan al estado de ignorar las leyes ambientales en un área de gran sensibilidad ecológica.

Lo que viene

Si se confirma la orden de cierre, los detenidos serían trasladados a otros centros y el caso por derechos quedaría posiblemente sin efecto. Pero si el tribunal concede la suspensión, Florida planea seguir recibiendo migrantes en el centro, lo que prolongaría la batalla legal.

En cualquier escenario, el destino de “Alligator Alcatraz” se ha convertido en un símbolo de la tensión entre las políticas migratorias restrictivas, el respeto a los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente.

