Rosa María Payá responde a Bruno Rodríguez: “Los cubanos jamás han votado por el comunismo”

La opositora cubana Rosa María Payá respondió este viernes al canciller del régimen, Bruno Rodríguez, luego de que este atacara a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, premiada con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025.

“Ese orden se rompió hace más de 70 años, ni Canel es presidente, ni tú canciller, ni los cubanos han votado jamás por el comunismo. Usurpar el poder no es representar al pueblo. En cambio, @bertasoler y las #DamasdeBlanco están ya en la historia de Cuba y su lucha por la justicia”, escribió Payá en su cuenta de X.

La activista contestaba así a Rodríguez, quien había afirmado que premiar a quienes “subvierten el orden constitucional de Cuba” forma parte de una supuesta “agenda corrupta y anticubana” del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Las declaraciones de Payá se producen tras la ceremonia en la que Soler fue distinguida en Miami con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa, entregado por el ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, y con la participación del secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio.

Aunque no pudo viajar a Miami debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano, Soler intervino de forma virtual para agradecer el galardón y denunció estar incomunicada esa misma mañana por un corte de internet.

“Hoy no puedo estar por la tiranía comunista de Cuba, que me impone la salida sin retorno, condición que no acepto, porque yo me quedo en Cuba”, declaró.

En su mensaje, Rosa María Payá destacó que el verdadero reconocimiento lo tienen las Damas de Blanco, que desde hace dos décadas encabezan marchas pacíficas exigiendo la liberación de los presos políticos.

Su fundadora, Laura Pollán, falleció en 2011 y desde entonces el grupo es liderado por Berta Soler, quien ha sufrido detenciones y hostigamiento constantes.

El Premio Solidaridad Lech Wałęsa, creado en 2014, honra a defensores de la democracia y los derechos humanos. Soler se suma a una lista de reconocidos activistas internacionales que han recibido el galardón, reactivado en 2024 tras varios años de pausa.

