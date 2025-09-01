Madre y hermana de cubana fallecida en atropello múltiple en La Habana arremeten contra las autoridades

La madre y la hermana de Mairovis Valier Heredia, la mujer de 35 años que perdió la vida en la madrugada del 25 de agosto tras ser embestida por un auto que manejaba un extranjero en La Habana, han ofrecido un desgarrador testimonio en el que han criticado la falta de apoyo e información del régimen sobre lo ocurrido, y han pedido justicia.

Mairovis Valier Heredia, que ha dejado a tres niños huérfanos, fue la única fallecida en el insólito accidente, del que una semana después se conocen muy pocos detalles oficiales.

En un emotivo testimonio que se ha viralizado en redes en las últimas horas, la madre de la víctima mortal precisó que su hija había venido poco antes de Guantánamo para apoyar a su hijo que había cogido "carrera de Camilitos".

“Estoy aquí apoyando a los niños. No puedo dormir porque un extranjero le tiró el carro a mi hija arriba y perdió la vida. Mi otra hija estaba en terapia y aquí no ha venido nadie a darnos una ayuda”, dijo entre lágrimas la madre de la fallecida.

“Sucedió esta desgracia y nadie ha venido ni a ayudarme con los niños. Yo no duermo ni vivo. Pido justicia, pido la pena máxima para ese hombre salao que le hizo perder la vida a mi hija”, añadió, mientras cargaba en sus piernas dormido a uno de los hijos de la fallecida.

“Nadie ha venido aquí, y eso que mi nieto y su papá son de las FAR”, apuntó.

“Estoy sufriendo porque ese extranjero me le quitó la vida a mi hija y nadie ha venido a decirme quién es, quién fue el carro, ni un apoyo de nada. Me siento triste y pido justicia”, concluyó en desgarrador testimonio.

La hermana de Mairovis, visiblemente afectada también, se presentó a sí misma como “una de las sobrevivientes que salió de terapia hace unos días”.

“Ese día veníamos caminando por Galiano, un extranjero nos tiró a propósito el carro arriba… Andábamos, mi prima, mi hermana, su tía y yo”, describió la mujer, quien reiteró que a su hermana la sobreviven "tres niños desamparados y sin protección".

“Ella había venido aquí a La Habana. Había llegado hacía unos días para empezar a trabajar para sacar a los niños adelante, y para apoyar a su otro niño que estaba pasando su carrera militar aquí”, detalló.

El régimen calla: Más preguntas que respuestas

Por increíble que parezca, una semana después del atropello masivo que ocurrió en La Habana y que dejó el triste saldo de una víctima mortal y ocho heridos, solo se sabe lo que se dijo en la escueta nota oficial del Ministerio del Interior.

Pasadas las dos de la madrugada del lunes 25 de agosto, “un ciudadano extranjero residente en Cuba” arrolló "con su automóvil a nueve personas en distintas zonas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja”.

Ahora la familia de Valier Heredia pide justicia y denuncia que ninguna de las personas del Gobierno de La Habana ni de las autoridades que investigan este crimen se han presentado en la vivienda de ellas.

Hasta el cierre de esta nota, persiste el hermetismo oficial sobre el caso.