“En Cuba hay de todo”: No creerás todo lo que vende este agromercado en La Habana

Un cubano compartió en TikTok un recorrido por un agromercado de La Habana donde se aprecia una amplia oferta de frutas, vegetales, granos, refrescos y productos envasados.
“Después dicen que aquí no hay nada, miren. Cuba está lleno de cosas, lo que hace falta es plata, aquí hay de todo”, comenta mientras graba estantes llenos de piñas, mangos, sandías, tomates, cebollas, uvas y otros alimentos.
Las imágenes, que muestran neveras con bebidas, botellas de aceite, frijoles en sacos y estantes surtidos, contrastan con la escasez habitual que denuncian los consumidores en la isla. Sin embargo, la reacción en los comentarios del video refleja una realidad distinta: el acceso económico a esos productos.
“Mi hermano, sin querer criticarte, dime con qué plata cuenta un cubano de a pie que viva de un sueldo”, escribió un usuario. Otro añadió: “Sí hay, pero lo que no tienen es libertad ni dinero para comprar esas cosas”.
La crítica más repetida fue la desconexión entre la existencia de productos y la imposibilidad de adquirirlos. “El salario de un retirado es de 1.500 pesos. ¿Y entonces cómo es la historia? Vergüenza es lo que hace falta, qué plata ni plata, ahí nadie puede comprar, socio”, apuntó otro comentario.
La publicación reavivó el debate sobre el alto costo de la vida en Cuba, donde la inflación y la devaluación del peso cubano han disparado los precios en los mercados agropecuarios, muy por encima de los salarios estatales, que siguen siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población.
Preguntas frecuentes sobre la situación económica y alimentaria en Cuba
¿Por qué hay productos en los mercados de Cuba si los cubanos dicen que no hay nada?
En Cuba, los mercados pueden estar abastecidos, pero los productos son inaccesibles para la mayoría de la población debido a los altos precios y los bajos salarios. La inflación y la devaluación del peso cubano han disparado los precios, haciendo que, aunque haya productos en los estantes, pocos puedan comprarlos. El salario estatal, que es la principal fuente de ingresos para muchos cubanos, no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
¿Cómo afecta la economía cubana el acceso a alimentos?
La economía cubana afecta negativamente el acceso a alimentos debido a la inflación, la devaluación del peso y los bajos salarios. Los precios de los productos básicos son tan altos que un salario promedio no es suficiente para cubrir una dieta mínima. Además, el sistema de racionamiento ha colapsado, y muchos productos esenciales no están disponibles o son muy limitados.
¿Qué impacto tiene la dolarización de ciertos comercios en Cuba?
La dolarización de ciertos comercios en Cuba profundiza la desigualdad económica, ya que solo las personas que reciben remesas o tienen acceso a divisas pueden comprar en estos lugares. Estos comercios aceptan únicamente pagos en dólares o tarjetas recargadas desde el exterior, excluyendo a la mayoría de los cubanos que cobran en pesos. Esto crea un mercado paralelo y una percepción de injusticia, ya que mientras algunos pueden acceder a productos importados, otros luchan por conseguir lo básico.
¿Cuál es el salario mínimo en Cuba y cómo se compara con el costo de vida?
El salario mínimo en Cuba es de aproximadamente 2,100 pesos cubanos, lo que equivale a unos 17 dólares al cambio informal. Este ingreso es insuficiente para cubrir siquiera una dieta básica, ya que se calcula que un cubano necesita al menos 30,000 pesos al mes para alimentarse. La disparidad entre ingresos y costos de vida refleja la grave crisis económica que enfrenta el país.
