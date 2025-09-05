“En Cuba hay de todo”: No creerás todo lo que vende este agromercado en La Habana

Un cubano compartió en TikTok un recorrido por un agromercado de La Habana donde se aprecia una amplia oferta de frutas, vegetales, granos, refrescos y productos envasados.

“Después dicen que aquí no hay nada, miren. Cuba está lleno de cosas, lo que hace falta es plata, aquí hay de todo”, comenta mientras graba estantes llenos de piñas, mangos, sandías, tomates, cebollas, uvas y otros alimentos.

Las imágenes, que muestran neveras con bebidas, botellas de aceite, frijoles en sacos y estantes surtidos, contrastan con la escasez habitual que denuncian los consumidores en la isla. Sin embargo, la reacción en los comentarios del video refleja una realidad distinta: el acceso económico a esos productos.

“Mi hermano, sin querer criticarte, dime con qué plata cuenta un cubano de a pie que viva de un sueldo”, escribió un usuario. Otro añadió: “Sí hay, pero lo que no tienen es libertad ni dinero para comprar esas cosas”.

La crítica más repetida fue la desconexión entre la existencia de productos y la imposibilidad de adquirirlos. “El salario de un retirado es de 1.500 pesos. ¿Y entonces cómo es la historia? Vergüenza es lo que hace falta, qué plata ni plata, ahí nadie puede comprar, socio”, apuntó otro comentario.

La publicación reavivó el debate sobre el alto costo de la vida en Cuba, donde la inflación y la devaluación del peso cubano han disparado los precios en los mercados agropecuarios, muy por encima de los salarios estatales, que siguen siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población.

