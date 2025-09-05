¿Barato o caro? Cubana enfrenta a quienes la juzgan por gastar en uñas en Cuba: “No es lujo, es necesidad”

Una joven cubana utilizó la red social TikTok para responder a las críticas que recibe por mantener siempre arregladas sus uñas, en un contexto donde muchas personas cuestionan este tipo de gastos en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

En el video, la usuaria Darling Mores explicó que a menudo la juzgan por supuestamente invertir entre 150 y 250 dólares en arreglarse las uñas, acusándola de gastar dinero que debería destinar a alimentos, gas o carne.

Sin embargo, aclaró que en Cuba el precio real de un servicio de manicura oscila entre dos y tres dólares, y en su caso, casi nunca paga porque su manicurista apenas le cobra.

“Muchas mujeres me critican por arreglarme las uñas, pero nunca he escuchado a un hombre decir que cortarse el cabello o usar desodorante es un lujo. Los hombres lo ven como un gasto necesario, pero entre nosotras nos menospreciamos y creemos que no nos merecemos vernos bonitas y elegantes”, afirmó en su mensaje.

La joven defendió que arreglarse no es un lujo, sino una necesidad personal: “A mí me encanta verme bonita y arreglarme. Para mí esto no es un lujo, es parte de mi vida”.

El video generó comentarios divididos en la plataforma, donde varios usuarios apoyaron su postura, mientras otros señalaron la contradicción entre la difícil situación económica del país y el gasto en cuestiones estéticas.

