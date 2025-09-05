¿Barato o caro? Cubana enfrenta a quienes la juzgan por gastar en uñas en Cuba: “No es lujo, es necesidad”

Una joven cubana utilizó la red social TikTok para responder a las críticas que recibe por mantener siempre arregladas sus uñas, en un contexto donde muchas personas cuestionan este tipo de gastos en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.
En el video, la usuaria Darling Mores explicó que a menudo la juzgan por supuestamente invertir entre 150 y 250 dólares en arreglarse las uñas, acusándola de gastar dinero que debería destinar a alimentos, gas o carne.
Sin embargo, aclaró que en Cuba el precio real de un servicio de manicura oscila entre dos y tres dólares, y en su caso, casi nunca paga porque su manicurista apenas le cobra.
“Muchas mujeres me critican por arreglarme las uñas, pero nunca he escuchado a un hombre decir que cortarse el cabello o usar desodorante es un lujo. Los hombres lo ven como un gasto necesario, pero entre nosotras nos menospreciamos y creemos que no nos merecemos vernos bonitas y elegantes”, afirmó en su mensaje.
La joven defendió que arreglarse no es un lujo, sino una necesidad personal: “A mí me encanta verme bonita y arreglarme. Para mí esto no es un lujo, es parte de mi vida”.
El video generó comentarios divididos en la plataforma, donde varios usuarios apoyaron su postura, mientras otros señalaron la contradicción entre la difícil situación económica del país y el gasto en cuestiones estéticas.
Preguntas frecuentes sobre el gasto en estética en Cuba durante la crisis económica
¿Cuánto cuesta realmente arreglarse las uñas en Cuba?
El precio de un servicio de manicura en Cuba oscila entre dos y tres dólares. A pesar de las críticas sobre el gasto en estética durante la crisis económica, estos precios son comparativamente bajos en relación con otros países. Además, algunas personas, como la usuaria Darling Mores, reciben estos servicios a un costo aún menor debido a acuerdos personales con sus manicuristas.
¿Es un lujo arreglarse las uñas en Cuba durante la crisis?
Para algunas personas en Cuba, arreglarse las uñas no es considerado un lujo, sino una necesidad personal y una forma de mantener la autoestima. En un contexto de crisis económica, esta práctica puede ser vista como una manera de resistir emocionalmente a la precariedad.
¿Por qué se critica el gasto en estética en Cuba?
El gasto en estética en Cuba es criticado debido a la contradicción entre la difícil situación económica del país y la percepción de que estos servicios son un lujo. En un contexto de escasez, algunos consideran que el dinero debería destinarse a necesidades básicas como alimentos y medicinas, en lugar de servicios estéticos.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba a la percepción de los gastos personales?
La crisis económica en Cuba ha intensificado el debate sobre qué se considera un gasto necesario o un lujo. En el contexto actual, la dolarización parcial de la economía y la inflación han hecho que productos y servicios que en otros lugares son básicos se perciban como lujos en la isla. Esto genera tensiones culturales y críticas entre quienes priorizan el cuidado personal como una forma de resistencia emocional y aquellos que abogan por destinar recursos a necesidades básicas.
