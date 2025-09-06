Habla expareja del italiano acusado de atropello múltiple en La Habana

El caso del ciudadano italiano Mario Pontolillo, acusado de protagonizar un atropello múltiple en La Habana en la madrugada del pasado 25 de agosto, continúa generando conmoción en la opinión pública cubana, no solo por la gravedad del hecho, sino también por el perfil del acusado, descrito por algunos como un hombre violento y problemático.

En medio de las especulaciones, la madre de la hija de Pontolillo -con la que mantuvo una relación durante varios años- ofreció declaraciones al periodista Mario J. Pentón, en una breve entrevista telefónica donde la mujer se mostró más bien esquiva y sorprendida por el caso.

“Estoy así, sin palabras”

La mujer, que reside en Cienfuegos, aseguró no tener información sobre lo sucedido y expresó desconocimiento sobre la vida actual de su expareja.

"A ver, yo me acabo de enterar, no sé mucho del caso", comenzó diciendo.

Consultada sobre los rumores de que Pontolillo era violento o adicto al alcohol y las drogas, negó rotundamente esas acusaciones: “No, no, no es así, para nada.”

“Esto es una cosa nueva y la gente va a conjeturar muchas cosas. Usted sabe cómo está también esto de las redes", añadió.

Una vida ajena a la de Pontolillo

La mujer -llamada "Alegna"- quiso dejar claro que no mantiene contacto con Pontolillo desde la separación, y que su vida está completamente desligada de la del acusado.

“Yo estoy aquí en Cienfuegos, eso fue en La Habana. Yo estoy, ¿me entiende?, ajena a todas esas cosas", indicó.

“Como dijiste, yo fui la pareja de Mario, yo soy la mamá de la hija de Mario y yo vivo aquí en Cienfuegos. Eso fue en La Habana", dijo en referencia al atropello.

Insistió en que no tiene detalles sobre lo ocurrido, y que ella también está en espera de información.

“No sé, mire, yo vivo aquí, él allá, no sé lo último que ha hecho, no podría decirle nada, de verdad que no. Estoy así sin palabras", concluyó poniendo cierre a su actitud esquiva.

Mientras la joven se desmarca del caso, vecinos de Cienfuegos han ofrecido una imagen muy distinta del acusado.

Según relataron a Pentón, Pontolillo tenía antecedentes de violencia y consumo excesivo de alcohol, y su comportamiento había generado conflictos en el pasado.

Por otra parte, la hermana de la única víctima mortal del atropelloo, comentó a Pentón que un oficial de la policía le dijo que Pontolillo alegaba haber sido “amenazado de muerte y perseguido”, y que “salió a matar”.

Señalado por la Fiscalía como el responsable

Después de más de una semana de silencio y especulación, fue este jueves el régimen cubano reveló finalmente la identidad del imputado por el atropello ocurrido en la madrugada del 25 de agosto, que costó la vida a Mairovis Valier Heredia, madre de tres hijos.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, Pontolillo, de 56 años y residente permanente en la isla, permanece bajo prisión provisional y con prohibición de salida del país, investigado por un “deliberado atropellamiento de personas” en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja.

La Fiscalía aseguró que se practican diligencias para completar la investigación y que pedirá sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

Durante días, el silencio oficial alimentó rumores y sospechas de encubrimiento, sobre todo tras la investigación del medio 14ymedio que apuntaba inicialmente a otro empresario italiano con estrechos vínculos con el poder.