Adoctrinamiento al extremo: así enseñan matemáticas en Cuba a niños de primer grado

La enseñanza en Cuba continúa marcada por el adoctrinamiento político desde las edades más tempranas.

En las últimas horas, imágenes del libro de matemáticas de primer grado -publicado por la editorial Pueblo y Educación en 2023- han circulado en redes sociales, luego de que la cantante Inti Santana cuestionara imágenes de Fidel Castro en los ejercicios para aprender las figuras geométricas.

"Esto es un libro de matemáticas MATEMÁTICAS!! de 1er grado en Cuba. Dirigido a personas de 6 años de vida. La verdad me gustaría ver equivalentes de todos los demás países y todos los demás sistemas de enseñanza, a ver si para enseñar qué coño es un cuadrado o una figura geométrica echan mano a tamaño descaro de adoctrinamiento, de culto a la personalidad", criticó la artista.

"Después no quieren que diga que la práctica política en Cuba, eso que llaman Revolución, no es más que otra religión con su santísima Trinidad y sus sacerdotes y su fokin liturgia y su sistema dogmático que le dice a un niño de 5 años en quien tiene que creer, quien es el mesías, quien es el incuestionable...", subrayó.

En otros ejercicios del libro también aparecen referentes políticos y consignas políticas.

Lo que debería ser un material para aprender operaciones básicas de suma y resta se convierte en una herramienta de propaganda, según denuncian activistas y padres dentro de la isla.

La estrategia no es nueva: desde hace décadas, la educación cubana ha sido utilizada como vehículo para legitimar el sistema, pero la persistencia del adoctrinamiento resulta especialmente significativa en el contexto actual, cuando el propio primer ministro Manuel Marrero ha señalado que la prioridad del régimen para 2025 será reforzar el trabajo político-ideológico por encima de la economía.

Durante su intervención en el Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, Marrero destacó que lo político se coloca como “base de todo”, situando la defensa, el orden interior y el fortalecimiento del sistema estatal socialista por encima de las urgencias sociales y económicas del país. “Ese trabajo es imprescindible para garantizar la estabilidad y cohesión nacional”, afirmó en un discurso transmitido por la televisión oficial.

La insistencia en este enfoque, unido a la precariedad del sistema educativo —marcado por la falta de maestros, infraestructura deteriorada y carencia de materiales—, refleja cómo el régimen prioriza el control ideológico por encima de la calidad de la enseñanza.

El adoctrinamiento escolar, que hoy se evidencia en simples problemas de matemáticas, se suma a la estrategia de control social que incluye la exaltación del Partido Comunista en todas las asignaturas, la obligatoriedad de actos políticos y el uso de consignas revolucionarias como parte de la vida escolar diaria.

Mientras tanto, el creciente descontento social y la crisis económica profundizan las tensiones en Cuba, donde cada vez más familias cuestionan que el futuro de sus hijos se construya sobre consignas en lugar de conocimientos reales.

