"Un milagro que no se hayan robado todo lo que queda": así luce este hotel en Cayo Coco abandonado

El creador de contenido Abelito Nemo compartió en redes sociales un recorrido visual por las ruinas del antiguo hotel Emperador, también conocido anteriormente como Senador, Cristal Laguna y NH Cristal Laguna, ubicado en Cayo Coco, provincia de Ciego de Ávila. Las imágenes muestran una instalación totalmente abandonada tras haber sido operada en distintos momentos por grupos como Cubanacán, NH Hoteles e Iberostar.

“Ahora sí entraremos a esta instalación, caminamos por este trillo, esta es la estatua que representa el hotel Emperador, antiguo hotel Senador, luego Cristal Laguna, Ibero Star Cayo Coco”, narra Abelito Nemo al inicio del video compartido en su perfil en TikTok @abelitonemo.

Durante el recorrido, el creador muestra techos colapsados, espacios en ruinas, áreas invadidas por la vegetación y estructuras destruidas.

“Bueno, este hotel ha pasado por varios dueños [...] esta área era al parecer la zona de bares, ranchones y cafeterías, ya de eso no queda nada de nada”, explicó. “La madre naturaleza se ha apoderado de toda esta zona, desgraciadamente”, añadió mientras mostraba el estado de las habitaciones. “Es un milagro que no se hayan robado todo lo que queda”, dijo.

Según su testimonio, la instalación fue severamente dañada por el huracán Irma en septiembre de 2017, y desde entonces no ha vuelto a operar.

“Se suponía que las renovaciones estaban en marcha, sin embargo, todo eso se detuvo cuando el huracán Irma llegó a la isla en septiembre del 2017”, relató. “Aunque no creo que sea posible ya, creo que se quedará así como muchas otras instalaciones que se han quedado a la deriva”, opinó.

En otra publicación, Abelito Nemo mostró el área de la piscina y profundizó en la situación general del turismo en la isla:

“Mirando todo este desastre es cuando uno se cuestiona el porqué siguen construyendo nuevas instalaciones turísticas en el país, pese a que vivimos en la actualidad la peor crisis económica jamás vista en la isla”, señaló. “Tampoco se puede ocultar la baja recepción de turistas que visitan el país cada año, muy por debajo de lo esperado”, añadió. “Esto es lo poco que ha quedado del hotel Emperador después de los desastres del huracán Irma en el año 2017”, concluyó.

Las publicaciones generaron cientos de comentarios de usuarios que expresaron tristeza, indignación y críticas hacia el abandono estatal. Muchos recordaron haber trabajado o visitado el lugar, mientras que otros denunciaron la falta de mantenimiento, el deterioro progresivo de las instalaciones turísticas en Cuba y la contradicción entre el discurso oficial y la realidad.

Inversión a la baja, hoteles vacíos

Según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las inversiones en hoteles y restaurantes representaron apenas el 4,7 % del total en lo que va de 2025, una caída significativa respecto al 11,3 % del año anterior. Mientras tanto, el área de electricidad, gas y agua recibió un 33,6 % de las inversiones, mostrando un cambio de prioridades en medio de una crisis sistémica. Esta situación contradice las declaraciones oficiales que aseguran que el turismo sigue siendo prioritario.

El desplome en el arribo de visitantes ha sido también drástico. Entre enero y junio de este año llegaron al país 981.000 viajeros internacionales, una caída del 25 % respecto a igual periodo de 2024. La ocupación hotelera descendió a un crítico 21,5 %, una de las más bajas de la región. Datos como estos reflejan lo que ya se ha descrito como un espejismo hotelero alimentado por miles de millones mal invertidos.

Por otra parte, las estadísticas acumuladas hasta julio confirman que solo el 76,8 % de los turistas internacionales que llegaron en 2024 han regresado este año, lo que indica una contracción estructural de la industria turística, agravada por la falta de condiciones para recibir visitantes en un entorno competitivo.

Mientras los hoteles vacíos se multiplican, crecen las críticas ciudadanas por el abandono de sectores vitales como la salud, la vivienda o la alimentación. El caso del hotel Emperador es uno entre muchos. Pero su imagen —ahora cubierta por la maleza y el olvido— se ha convertido en metáfora de un modelo turístico que ya no sostiene ni sus propias ruinas.

