Influencer italiano comparte 10 advertencias clave para turistas en Cuba

Dario Fattore, un influencer italiano que se presenta en redes sociales como Social Media Manager y fundador de la agencia Whosdigital.it, ha compartido una lista de advertencias imprescindibles para quienes planean viajar a Cuba.

En su cuenta de TikTok, donde se identifica como @whosdaf, el creador digital publicó un video que resume 10 consejos esenciales tras su reciente experiencia de vacaciones en Cuba, un viaje que no fue exótico, sino el choque con una realidad dura y asfixiante.

Los 10 consejos un turista debe conocer antes de viajar a Cuba, según Dario Fattore

Contrata un conductor privado por varios días: En lugar de tomar taxis distintos cada vez, es mejor pactar un paquete con un solo conductor. Ahorrarás dinero y te moverás con mayor seguridad. Haz el cambio de moneda con particulares confiables: Aunque es ilegal, el cambio en la calle es mucho más favorable que en bancos u hoteles. Fattore asegura que esta es una práctica común entre viajeros. Evita caminar solo de noche: Siempre que salgas, especialmente en la noche, es preferible que te acompañe tu conductor desde el hotel hasta los lugares que visites. Prepárate para calles sucias y con poca iluminación: Aunque Cuba es un destino pintoresco, muchas calles están sucias y en mal estado. Esto es especialmente importante para quienes tengan alguna condición física. Lleva tus medicamentos desde casa: Las farmacias en Cuba son escasas y muchas veces están vacías. Incluso medicamentos básicos pueden ser imposibles de conseguir. Bebe solo agua embotellada y cuidado con el hielo: No consumas agua del grifo ni bebidas con hielo si no estás seguro de su procedencia. Usa siempre agua embotellada para evitar problemas estomacales. Hospédate en casas particulares: Las viviendas privadas suelen ser más limpias que los hoteles estatales y, además, ayudan directamente a la economía local. Confía en guías locales: Un guía local conoce las zonas auténticas y seguras. Si no tienes uno, puedes buscar recomendaciones fiables en redes sociales. Descarga una VPN antes de viajar: El acceso a internet en Cuba es limitado y muchas aplicaciones están bloqueadas. Tener una VPN puede facilitar la conexión. Atención con los precios en los locales: Algunos establecimientos tienen dos menús: uno para locales en pesos cubanos y otro para turistas en dólares. Intenta acceder al menú en moneda nacional para ahorrar.

Un hotel con cucarachas, mucha escasez y propaganda comunista

El influencer no solo compartió consejos, también denunció públicamente las condiciones deplorables que vivió durante su estancia en el hotel Memories Miramar, en La Habana.

“Nunca esperé que en un hotel de cuatro estrellas tuviera que dormir en una habitación infestada de cucarachas”, relató en uno de sus videos, asegurando que llegó a contar más de 30 insectos en la habitación.

A pesar de pedir un cambio, le asignaron otra habitación en similares condiciones y sin agua corriente. “No podíamos ducharnos ni usar el baño. En el desayuno incluso encontré una cucaracha entre los cubiertos supuestamente limpios”, agregó. Hasta el momento, no ha recibido reembolso alguno por las quejas que hizo a la institución turística.

En otro video, el más viral de su serie sobre Cuba, Fattore ofreció una visión crítica de la realidad que encontró: “Esta es la verdadera Cuba, no la de los autos antiguos y los bailes. Aquí la pobreza está en todas partes. Las calles están sucias, los baños públicos escasean y los turistas corren riesgo de ser estafados”, denunció.

Testimonios como el de Fattore reflejan las condiciones actuales que enfrentan los visitantes en Cuba, y desmontan la imagen idealizada que el Estado cubano intenta proyectar al mundo. Aunque el régimen suele culpar a la prensa independiente de dañar la reputación del destino turístico, la realidad vivida por miles de viajeros habla por sí sola.

