Periodista español revela la respuesta de un camarero de hotel en Cuba cuando le pidió un café

Una anécdota aparentemente trivial se ha convertido en un símbolo del colapso turístico y económico de Cuba.

El periodista español Ángel Expósito, director de programas de la cadena de radio COPE, relató la sorprendente respuesta que recibió en un hotel de marca española en La Habana cuando pidió algo tan simple como un café: "Lo siento, señor, no tenemos. No hay café en Cuba".

Expósito contó que se alojaba en un establecimiento de alta categoría, que se promociona como "lujoso" y que supuestamente garantiza confort y calidad de servicio.

La primera mañana, tras servirse un café incluido en el desayuno buffet, pidió un segundo a la carta, incluso ofreciendo pagarlo aparte. La contestación del camarero fue tan breve como demoledora: "No es cuestión de dinero, es que no hay. En toda la Isla".

El periodista describió la escena como "surrealista": un hotel internacional, en el país que antaño presumía del mejor café del Caribe, incapaz de servir la bebida que es parte esencial de su identidad.

"Es como ir a Jerez y que no haya sherry, o a La Mancha y que falte queso. El café es seña de identidad aquí, y ni eso tienen", reflexionó con asombro.

Un lujo sin lujos

La anécdota sirve como radiografía de una crisis estructural que afecta de lleno al turismo, la principal fuente de ingresos del régimen cubano.

La crisis energética es uno de los factores que más influye: cortes de luz de más de 12 horas paralizan la actividad hotelera y de restaurantes. Muchos establecimientos recurren a generadores diésel, pero la falta de combustible los deja inoperantes con frecuencia.

El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, ha admitido problemas financieros, carencias en el suministro hotelero y la fuga masiva de trabajadores calificados, como recepcionistas, guías turísticos y camareros.

La contradicción cubana es evidente: los precios de los paquetes turísticos son más bajos que en República Dominicana o México, pero lo que parecía una ganga se convierte en una decepción.

Como señaló el periodista español, los turistas pagan por un "todo incluido" que en realidad se transforma en "nada incluido"

La decadencia del sector

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Cuba recibió un 29,1 % menos de turistas en los primeros meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

La crisis del turismo internacional en Cuba se ha profundizado en 2025, consolidando una tendencia descendente que borra las esperanzas de recuperación.

Entre enero y julio llegaron 1.577,330 viajeros, lo que representa una caída del 17,2 % respecto al mismo periodo de 2024, con 328,126 visitantes menos.

Los turistas españoles, que alguna vez fueron uno de los mercados más fieles, están dando la espalda al destino: solo 65,000 viajaron a la Isla en 2024, y la previsión para este año es aún más baja.

El ministro reconoció en la Asamblea Nacional que las perspectivas para 2025 son desalentadoras: esperan apenas 2,6 millones de visitantes, una cifra muy inferior a los 4,6 millones de 2018.

Testimonios que se multiplican

El caso del café no es aislado.

Turistas de diversas nacionalidades denuncian en redes sociales y foros especializados situaciones similares: jugos de pepino servidos en lugar de naranja, habitaciones sin agua caliente durante días o buffets vacíos.

Hace apenas unos días, un video viral mostró a dos españoles en Varadero que aseguraban haber visto cucarachas en el buffet de su hotel.

"Quizás el punto más negativo fue el tema de las cucarachas... sí que las vimos", dijo uno de los visitantes.

La pareja contó también que en un restaurante abierto las 24 horas solo les ofrecieron un sándwich club "porque no había nada más". Al abrirlo, prefirieron no comerlo "para no acabar con diarrea el primer día".

En junio, una turista rusa denunció su amarga experiencia en un hotel cinco estrellas en Varadero, donde esperaba disfrutar de unas vacaciones de lujo y terminó enfrentando condiciones indignas.

"Los grifos goteaban, los secadores no funcionaban, todo estaba sucio. Me sentí estafada. Tratan a los turistas como cerdos".

Un símbolo del derrumbe

La anécdota del café contada por Expósito ha calado porque resume en un instante lo que muestran estadísticas y testimonios: un país que no logra ofrecer lo más básico, ni siquiera en los hoteles de lujo que son escaparate para el turismo internacional.

El régimen insiste en construir más hoteles pese a la caída en la ocupación, mientras hospitales y sectores básicos como la alimentación se ven desabastecidos.

La paradoja de Cuba se explica, quizás, en aquella frase que dejó sin palabras al periodista: "No tenían café. En Cuba. El país que fue símbolo del mejor café del Caribe".

