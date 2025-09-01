Viajó a Cuba y terminó durmiendo entre cucarachas: Influencer italiano revela la cruda realidad del país

El influencer italiano Dario Fattore, quien se presenta en redes sociales como Social Media Manager y fundador de la agencia de marketing digital Whosdigital.it, denunció las pésimas condiciones que enfrentó durante su estancia en un hotel en La Habana, Cuba.

En una serie de videos compartidos en sus redes, Fattore relató su experiencia en el hotel Memories Miramar, donde asegura haber pasado noches de pesadilla en habitaciones infestadas de cucarachas.

"Hola chicos, este hotel en Cuba les hará vivir una pesadilla. Nunca esperé que en un hotel de cuatro estrellas tuviera que dormir en una habitación infestada de cucarachas. Conté más de 30, caminaban por todas partes y no podía dormir en toda la noche", explicó.

El creador digital denunció que, pese a solicitar un cambio de habitación, le asignaron otra igualmente infestada de insectos y, además, sin agua corriente.

"No podíamos ducharnos ni usar el baño. En el desayuno incluso encontré una cucaracha entre los cubiertos supuestamente limpios", agregó.

Hasta el momento no ha recibido ningún tipo de reembolso, pese a considerar que en situaciones así debería ser obligatorio.

“Esta es la verdadera Cuba”

En un tercer video, el más viral de la serie que grabó en Cuba, el italiano fue más allá y ofreció una visión crítica sobre la realidad del país.

"Esta es la verdadera Cuba, no la que muestran en las redes con autos de colores y salsa. Aquí la pobreza está en todas partes. Las calles están sucias, los baños a menudo no existen y los turistas corren riesgo de ser estafados o robados", señaló.

El influencer denunció también la escasez que viven los cubanos, incluso para conseguir alimentos y productos básicos como jabón, y calificó el sistema de salud como "colapsado".

"No ha sido un viaje exótico, ha sido una realidad dura, asfixiante, tocada por la propaganda comunista. Antes de dejarse encantar por los autos antiguos y los bailes callejeros, hay que saber que la realidad oculta detrás de Cuba es completamente diferente", concluyó.

El Estado cubano culpa a la prensa independiente de la mala imagen internacional del destino Cuba, pero son miles de testimonios, como el de este visitante italiano, los que demuestran las verdaderas razones de la crisis en el sector de la hostelería y el turismo en el país.

