Se acabó la espera: Dos ganadores se reparten histórico premio de 1,800 millones del Powerball en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Este sábado, el sorteo del Powerball rompió la racha de 42 sorteos consecutivos -más de tres meses- sin ganador del premio mayor, y otorgó un histórico premio de 1,800 millones de dólares, que ahora será compartido por dos boletos ganadores vendidos en los estados de Missouri y Texas.

Como tantas veces ocurre, los ganadores aún no se han identificado públicamente, lo cual alimenta la expectativa y la especulación en torno a sus historias personales, que eventualmente podrían salir a la luz o no.

Con la venta final de boletos, el monto total del premio mayor alcanzó los 1,787 millones de dólares, consolidándose como el segundo mayor premio de lotería en la historia de EE.UU., solo superado por el récord de 2.040 millones de dólares ganado en California en noviembre de 2022.

Así lo confirmó la Asociación de Loterías Multiestatales, encargada de administrar el Powerball.

Cada ganador tendrá la opción de recibir su parte a través de un pago anualizado de aproximadamente 893,5 millones de dólares en 30 cuotas durante 29 años, o bien aceptar un pago único de 410,3 millones de dólares, ambas cifras antes de impuestos.

Los números ganadores del sábado fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el Powerball rojo número 17 y un multiplicador Power Play de 2.

Fuente: Captura de Powerball.com

La racha previa sin ganadores comenzó en mayo y abarcó 41 sorteos sin éxito.

Durante ese período, el bote fue creciendo progresivamente con cada sorteo fallido, impulsado precisamente por el diseño del juego, que favorece estas acumulaciones multimillonarias.

Tal como señalan los funcionarios de Powerball, esas bajas probabilidades están “diseñadas para generar grandes botes”, aumentando así la emoción y atracción del público.

Reparto millonario: Otros afortunados en el sorteo

Además del histórico bote, el sorteo también dejó una amplia distribución de premios menores en distintos puntos del país:

Ganadores de 2 millones de dólares (Pareja 5 + Power Play): Kansas (KS) y Texas (TX).

Estos jugadores acertaron los cinco números blancos y utilizaron la opción Power Play, lo que duplicó su premio de un millón a dos millones de dólares.

Ganadores de 1 millón de dólares (Pareja 5):

Un total de 18 boletos vendidos en 13 estados obtuvieron premios de un millón de dólares. Los estados y el número de ganadores por jurisdicción fueron los siguientes:

-California (CA): 2 ganadores.

-Colorado (CO): 1 ganador.

-Florida (FL): 1 ganador.

-Illinois (IL): 2 ganadores.

-Kansas (KS): 1 ganador.

-Massachusetts (MA): 1 ganador.

-Michigan (MI): 1 ganador.

-New Jersey (NJ): 1 ganador.

-New York (NY): 2 ganadores.

-Ohio (OH): 2 ganadores.

-Oregon (OR): 1 ganador.

-Texas (TX): 2 ganadores.

Washington (WA): 1 ganador.

¿Y ahora qué?

Como es habitual en estos casos, tras la designación de ganadores, el premio mayor de Powerball se reinicia.

Para el próximo sorteo, el bote vuelve a comenzar con una base de 20 millones de dólares, que podrá aumentar si ningún boleto acierta los seis números en el próximo sorteo.

Los boletos, que tienen un costo de dos dólares, están disponibles en 45 estados del país, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., convirtiendo al Powerball en una de las loterías más amplias y participativas del país.

Más allá de los números y probabilidades, este tipo de premios reaviva el interés colectivo por los juegos de azar y por la posibilidad de un cambio de vida radical de la noche a la mañana.