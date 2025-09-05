Muere profesora jubilada tras ataque violento en su vivienda en La Habana

Vídeos relacionados:

La comunidad de La Ceiba, en La Habana, está conmocionada tras la muerte de Fredesvinda Zaida Pérez Poey, una profesora jubilada de 86 años muy querida en su barrio, quien falleció luego de sufrir un brutal ataque dentro de su vivienda.

De acuerdo con testimonios compartidos en Facebook por el usuario La Tijera, el agresor fue identificado como Jesús Raúl Navia Rufín, quien habría irrumpido en la casa de la víctima bajo los efectos del alcohol y sustancias químicas.

Durante el ataque, destruyó objetos en la vivienda y golpeó salvajemente a la profesora, lo que le provocó una contusión cerebral bilateral.

La anciana fue trasladada al Hospital Calixto García, donde permaneció 14 días ingresada.

Durante ese tiempo, desarrolló una neumonía por aspiración y sufrió un coágulo que obligó a los médicos a intervenirla quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y finalmente falleció.

Denuncias de la familia y vecinos

Familiares y residentes de La Ceiba denunciaron irregularidades en la atención médica de la paciente, al asegurar que no recibió el cuidado adecuado en terapia intermedia.

Asimismo, cuestionaron la falta de interés de los instructores de criminalística, quienes estarían tratando el caso con aparente desidia.

Otro punto de indignación es que la familia del agresor habría presentado documentos médicos que lo califican con trastornos psiquiátricos, en un intento de evitar que enfrente una condena.

Actualmente, Navia Rufín, quien confesó el crimen, se encuentra internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra).

Un barrio bajo presión

Algunos rumores apuntan a que el homicida entró en la casa buscando al nieto de la señora, para un ajuste de cuentas, pero esta versión no ha sido confirmada.

"Alejandro, mira hasta donde llegaron tus descaros, espero que no puedas ni dormir tranquilo sabiendo que tu abuela, que tantas payasadas te aguantó, ahora está muerta por tu culpa. Sí, porque fue a ti a quien fueron a buscar por tus descaros", comentó un hombre.

No obstante, vecinos consultados señalaron que la zona vive un clima creciente de inseguridad, con robos, asaltos y la proliferación de drogas como "el químico", que afecta especialmente a los jóvenes.

"Este barrio ya no es tranquilo, está en candela", afirmó un residente a CiberCuba.

La noticia del crimen generó una avalancha de comentarios, muchos de ellos de antiguos alumnos que recordaban a la maestra con respeto y cariño.

"Zaida fue mi profesora en primaria, excelente maestra, la recuerdo con mucho cariño", escribió un usuario.

"Fue mi profesora de primer grado, muy querida siempre por sus alumnos. Aunque ya somos adultos, le seguimos diciendo profe o seño", expresó otra.

"El crimen no puede quedar impune. El agresor no tiene nada de psiquiátrico, lo que es un delincuente y tiene que pagar por lo que hizo", reclamó un vecino indignado.

"Muy querida la Profe aquí en la Ceiba, en la casa con esa edad enseñaba todavía, mi hijo de 6 años repasaba con ella. Me queda la satisfacción que fui quien le dio captura y le quité el cuchillo a este tipo y lo entregué a las autoridades", afirmó otro.

Exigen justicia

La familia y los residentes de La Ceiba piden que la muerte de Fredesvinda Zaida Pérez Poey no quede en la impunidad y que se impongan sanciones ejemplares al agresor.

Para muchos, el caso se ha convertido en un símbolo del deterioro de la seguridad en los barrios habaneros y de la urgencia de que las autoridades actúen con firmeza.

