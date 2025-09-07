Devotos en Miami rinden homenaje a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba

Cientos de cubanos en Miami acudieron este domingo a la Ermita de la Caridad para venerar a la Patrona de Cuba en la víspera de su festividad, llevando girasoles, otros tipos de flores y velas encendidas en un ambiente de profundo fervor religioso y patriótico.

La ceremonia, transmitida en vivo en Facebook, mostró la llegada constante de peregrinos que depositaron sus ofrendas ante la imagen de la Virgen.

En las inmediaciones destacó un muro con la frase “Dios: Patria y Vida”, escrita en letras grandes junto a la banderas cubana y estadounidense, un recordatorio del vínculo entre fe, libertad y nación, además del deseo de la emigración por ver finalmente el país libre de los regímenes tiránicos.

Durante la celebración, un sacerdote invitó a los asistentes a presentar sus súplicas y anhelos a la Virgen de la Caridad.

En sus palabras pidió especialmente por los enfermos, los presos, los emigrantes y quienes sufren las dificultades de la vida cotidiana, insistiendo en que “María es el mejor camino que nos conduce a Dios, porque ella es madre de Dios, pero también madre nuestra”.

Las oraciones comunitarias incluyeron el Padre Nuestro y el Ave María, seguidas de la bendición final.

Lo más leído hoy:

“Que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe”, dijo el celebrante, al tiempo que exhortó a los presentes a contemplar a la Virgen como madre de esperanza y faro de libertad.

“Meditemos lo que sentimos del corazón, y en este momento de silencio vamos a presentarle eso, que hoy, junto con nuestras flores, queremos pedirle a nuestra madre la Virgen de la Caridad, para que ella, como madre solícita, madre de la esperanza, madre de libertad, faro de luz en nuestra vida, nos conduzca hacia Jesús”, insistió.

Para la diáspora cubana, la Virgen de la Caridad no solo es símbolo religioso, sino también emblema de identidad cultural y resistencia.

Cada año, miles de devotos en Miami renuevan la tradición que une a la Isla y al exilio en torno a la Virgen Morena, reafirmando que su imagen acompaña a los cubanos dondequiera que estén.

En España, la comunidad cubana en Madrid celebró a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, con una serie de actividades religiosas y solidarias que reunieron a decenas de fieles.

Y desde Santiago de Cuba, el arzobispo Mons. Dionisio García Ibáñez recordó este domingo que la Virgen de la Caridad del Cobre ha sido signo de unidad y consuelo en los momentos más trágicos de la historia de la nación.

Preguntas frecuentes sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami