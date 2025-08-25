Muere en Miami a los 83 años Iraida Román Martínez, hermana del padre espiritual del exilio cubano

Vídeos relacionados:

Iraida Román Martínez, la hermana de Monseñor Agustín Román, el primer obispo cubano en la Iglesia católica de Estados Unidos, murió en Miami el 16 de agosto a los 83 años.

Iraida fue una de las colaboradoras más cercanas de su hermano conocido como el Padre espiritual del exilio cubano, según el obituario publicado este domingo por Daniel Shoer Roth para El Nuevo Herald.

Román Martínez, quien falleció a causa de un accidente cerebrovascular, fue confidente y cuidadora durante décadas de su hermano

“Los servicios fúnebres se celebraron el martes en la Ermita de la Caridad, el santuario de la Virgen del Cobre que fue símbolo del exilio cubano y en cuya construcción Iraida tuvo un papel silencioso pero esencial”, destaca la nota.

La mujer llegó a Miami gracias a las gestiones de su hermano en 1967 con sus dos hijos pero dejando atrás a su esposo Jorge Luis Martínez, condenado a prisión, con quien no pudo reunirse hasta 1980.

El historiador Julio Estorino dijo a El Nuevo Herald que en la casa de Iradida “se revisaban boletines y se redactaban cartas para los miembros de la Cofradía de la Virgen de la Caridad, con el fin de recaudar fondos para la construcción de la Ermita”.

Asimismo, la mujer también jugó “un papel decisivo en las primeras peregrinaciones de los Municipios de Cuba, siempre desde un segundo plano, pero sosteniendo con firmeza el engranaje que dio vida al santuario de la patrona de Cuba en el exilio”.

Su hija Ileana dijo, por su parte, que su madre fue “una segunda madre para Monseñor”.

“Nuestra vida giraba alrededor de él y de la Ermita. Fue un sacrificio, pero también un privilegio”, agregó.

El padre espiritual del exilio cubano

Monseñor Agustín Román, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Miami, murió en 2012 a los 83 años, víctima de un paro cardiaco.

El obispo se encontraba en la Ermita de la Caridad cuando sufrió el paro.

Salió de Cuba en 1961, expulsado a España por el régimen de Fidel Castro junto a otros 130 religiosos. Se estableció en Miami en 1966, donde fue identificado, casi de inmediato, con el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba.

Román supervisó su construcción y se mantuvo activo allí incluso después de retirarse como su rector y como obispo auxiliar de Miami, y hasta los últimos meses de su vida.

El obispo transformó la Ermita de la Caridad en un centro de peregrinación y oración al que acuden miles de cubanos de todas partes del mundo.

El obispo auxiliar emérito nació el 5 de mayo de 1928 en el poblado de San Antonio de los Baños, al sur de La Habana. Fue ordenado sacerdote en Cuba en 1959. Resignado a no poder volver a su patria, Román dijo: “Sé que cuando esté en el cielo, podré ver a Cuba mucho mejor”.

