Cubanos en Madrid celebran a la Virgen de la Caridad

La comunidad cubana en Madrid celebró este fin de semana a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, con una serie de actividades religiosas y solidarias que reunieron a decenas de fieles.
Durante el octavo día de una Novena de la Caridad, los asistentes llamaron a sus familiares en la isla para que se unieran a la actividad.
"Hoy los cubanos en Madrid, cruzamos la Puerta Santa de la Catedral. Y lo hicimos con el corazón lleno de personas que están lejos, con la mochila cargadas de intenciones. Gracias peregrinos cubanos en Madrid. La Caridad nos sigue uniendo.", posteó en Facebook el seminarista Bladimir Navarro Lorenzo.
La conmemoración incluyó el paso de los peregrinos cubanos por la Puerta Santa de la Catedral de Madrid, un gesto cargado de simbolismo religioso que representó para muchos un puente espiritual con su tierra natal.
El domingo 7 de septiembre, la parroquia de San Bartolomé en Alcalá de Henares también acogerá una misa en honor a la Virgen Mambisa, mientras que el lunes 8 las celebraciones se trasladarán a la parroquia San Germán en la capital española.
Ambas jornadas contarán con el acompañamiento de cantos, oraciones, videollamadas con familiares en la isla y muestras de hermandad entre los asistentes.
La ONG Hombre Nuevo Tierra Nueva estuvo presente en las actividades, donde realizó una campaña de recolección de donativos en favor de personas necesitadas.
Los aportes incluyeron productos de aseo personal, alimentos no perecederos como leche en polvo, café y galletas, así como medicinas —especialmente antibióticos, vitaminas, antiinflamatorios y antiparasitarios— destinados a apoyar a ancianos y niños, informaron en sus redes sociales.
“Hoy los cubanos en Madrid peregrinamos al encuentro de nuestra Madre. Emociones, oración, cantos, abrazos, videollamadas a Cuba para acortar la distancia... La Caridad nos sigue uniendo”, expresó uno de los participantes.
Las celebraciones en Madrid se suman a las que cada año realizan los cubanos en distintas ciudades del mundo, manteniendo viva la devoción a la Caridad del Cobre, símbolo de fe, unidad y resistencia cultural de la nación.
